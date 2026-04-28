AK Parti'li İnan'dan Karşıyaka Belediye Başkanı'na teşekkür AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesine bağlı Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin 15 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesine bedelsiz olarak tahsis edilmesi dolayısıyla Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a teşekkürlerini iletti.









AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesine ait Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin 15 yıl süreyle İzmir Bakırçay Üniversitesine ücretsiz şekilde tahsis edilmesi nedeniyle Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a teşekkür etti.

İnan, yazılı açıklamasında, "Eğitime ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Behice Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.