Ambulans şoförlerine ‘kırmızı ışık’ şoku

İZMİR İl Sağlık Müdürlüğü'nün bünyesindeki ambulans sürücülerine trafik kuralları konusunda uyarı yazısı gönderdiği iddia edildi. Buna göre artık 'vakaya gidiyorum' diyerek trafik lambalarında kırmızı ışık ihlali yapmak için yeterli mazeret sayılmayacağı, kendi ve hasta can güvenliğini tehlikeye atarak kural ihlali yapan 112 ambulansı sürücülerine ağır para cezaları uygulanacağı öne sürüldü. Acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personeline gönderildiği iddia edilen resmi yazıda suiistimallerin önüne geçilmesi için ambulansların trafikteki geçiş üstünlüğünün sınırlandırıldığı, kural ihlallerine karşı uygulanacak yaptırımlar ağırlaştırıldığı belirtildi.