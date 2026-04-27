İzmir boşanma sayısında 3. sırada

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) güncel verileri, toplumsal yapının önemli bir göstergesi olan evlilik ve boşanma dinamiklerine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Son yıllarda değişen yaşam tarzları, bireysel beklentilerin artması ve diğer koşulların etkisiyle boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşanıyor. Verilere göre, bazı şehirlerde boşanmış bireylerin toplam nüfusa oranı ülke ortalamasının oldukça üzerine çıkmış durumda; söz konusu şehirlerde aile kurumunun karşı karşıya olduğu sosyal ve kültürel baskıların daha yoğun hissedildiğine işaret ediyor. Listenin ilk sırasında 35.338 ile İstanbul yer alırken 2. sırada 15.438 sayıyla Ankara, 13.872 ile İzmir 3. sırada bulunuyor.