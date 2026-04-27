Keşifte avukata saldırı

YARGININ temel taşı olan savunma makamı bir kez daha şiddetin hedefi oldu. Urla ilçesinde iki yıl önce bir inşaat sözleşmesinden kaynaklanan dava ile ilgili keşif yapmaya giden İzmir Barosu avukatı Cansu Sarıkaya, görevi başındayken karşı tarafta yer alan Hamza D.'nin tehdit ve hakaretleri ile karşı karşıya kaldı. Urla 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada hakim karşısına çıkan sanık Hamza D. için 'Yargı görevini engelleme' ve 'Hakaret' suçlarından ceza istendi.

'CİDDİ BİR TEHDİTTİR'

Av. Sarıkaya inşaat sözleşmesinden kaynaklanan bir tespit davasının keşfi için olay yerine gittiği sırada Hamza D. tarafından araçla takip edildiğini, keşif alanına ulaştığında ise aynı kişinin parmak sallayarak üzerine yürüyüp tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu aktardı. Sarıkaya, "Zira bu hadise, münferit bir olay olmanın ötesinde, savunma makamına ve meslektaşlarımıza yönelik ciddi bir tehdit niteliği taşımaktadır. Hukukun üstünlüğünün ve savunma hakkının korunması adına, bu tür saldırıların cezasız kalmaması büyük önem arz etmektedir. Sanığın en üst hadden cezalandırılması için gerekli tüm hukuki süreçler titizlikle yürütülecektir" ifadelerini kullandı. Mahkeme heyeti, İzmir Barosu'nun müdahillik taleplerini ve beyanları not ederek; dosyadaki eksiklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 10 Temmuz 2026 tarihine erteledi.