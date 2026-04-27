Tekstil sektörü doğal pamuğa yöneldi

Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Fevzi Çondur, tekstil sektörünün, ABD/İsrail-İran Savaşı'ndan kaynaklı yükselen petrol fiyatları nedeniyle sentetik elyaf yerine doğal pamuğa yönelmeye başladığını söyledi. İzmir'de düzenlenen 8. Ulusal Pamuk Zirvesi'nde açıklamalarda bulunan Çondur, "Orta Doğu'da yaşananlar Türk pamuğuna, ayrıca Türkiye'nin tekstilde rakibi olan ve enerjide Körfez ülkelerine bağımlı ülkeler, siparişlerini yerine getiremez oldu. Bu durumun bizim tekstil sanayimize sipariş olarak olumlu bir dönüşü oldu. Son 20-25 günde 3-4 ayın çalışmasını sağlayabilecek ciddi bir sipariş gelmeye başladı. Yani iki taraflı bir fayda oldu diyebiliriz" dedi.