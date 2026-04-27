Yürüyüş pisti ‘çile yolu’ oldu

Tire 'deki gölet alanını çevreleyen spor alanlarının perişan hali, yaklaşık 1 yıl önce Yeni Asır 'da haberlere konu olmuştu. Ancak buna rağmen yetkililerin bu konuda hiçbir adım atmaması dikkatlerden kaçmadı. Geçen süre içinde tartan pistte oluşan delik ve yırtıklar devasa şekilde büyüdü. Adeta, "Sakatlanmadan yürüyebilene aşk olsun" dedirten pist yetkililerden acil ilgi bekliyor.

DÜŞEN SAKATLANABİLİR

Yarı tartan özelliğe sahip pisti sabah ve akşam saatlerinde çok sayıda sporseverin kullandığını belirten vatandaşlar ise "Pistin ortalarında devasa çukurlar oluşmuş. Eğer dikkatli olmazsanız her an takılıp düşebilir ve hatta sakatlanabilirsiniz. Yürüyüş pistimiz çile yoluna dönüştü. Burayı gün içinde her yaştan vatandaş kullanıyor. Defalarca belediye yetkililerini uyarmamıza rağmen bu güne kadar pistte herhangi bir iyileştirme veya tamirata gidilmedi. Bizler yeniden yapın demiyoruz, en azından bozuk zeminleri doldurup tamir edin. Vatandaşın uyarılarını niye dikkate almıyorsunuz?" diye konuştular.