AK Partili İnan’dan Ünsal’a teşekkür

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Karşıyaka Belediyesi'ne ait Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin 15 yıllığına İzmir Bakırçay Üniversitesi'ne ücretsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin Karşıyaka Belediye Başkanı Behice Yıldız Ünsal'a teşekkür etti.

İnan, "Eğitime ve üniversiteli gençlerimize sağlanan bu kıymetli destek için Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Behice Yıldız Ünsal'a teşekkür ediyorum. Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin İzmir Bakırçay Üniversitemize tahsisi, öğrencilerimiz ve akademi camiamız için hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Açıklamada, protokol kapsamında Deniz Baykal Kültür Merkezi'nin akademik ve sosyal faaliyetlerde kullanılmasının planlandığı, merkezin üniversite öğrencileri ile akademisyenlere önemli katkılar sunmasının beklendiği belirtildi.