İzmir Gdz Elektrik kesintileri | 30 Nisan Perşembe İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri

30 Nisan Perşembe gün İzmir'de yaşancak elektrik kesintileri GDZ Elektrik tarafından duyuruldu. İşte ilçe ilçe elektrik keisntileri...
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Soğukk Adalet ( Anadolu Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Doğançay (7190/7. Sk. 7190/4. Sk. 7190. Sk. 7190/5. Sk. 7195/5. Sk. 7190/9.Sk.)
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Hamzalısüleymaniye ( Hamzalısüleymaniye Köyü İç Yolu ) Üçtepe ( Üçtepe Küme Evleri Üçtepe Köyü İç Yolu ) Yukarıkırıklar ( Yukarıkırıklar Köyü İç Yolu ) Çitköy ( Ahmetbeyler Köyü İç Yolu ) Gökçeyurt ( Gökçeyurt Köyü İç Yolu ) Ahmetbeyler Avunduruk ( Avunduruk Köyü İç Yolu ) Kaleardı ( Kaleardı Köyü İç Yolu Kaleardı Yolu ) Mahmudiye ( Mahmudiye Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 13:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: İsmailli Hacılar ( Hacılar İsmaili Bucağı Sk. Hacılar Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Yukarıbey Kaplan ( Kaplanköy Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
BEYDAĞ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Aktepe ( 80 Yıl Cd. Baraj Çevre Yolu Sk. Palamut Sk. Kırlı Sk. Çatal Sk. Afacan Sk. Özer Sk. Hacı Kırlı Cd. Aydın Sk. Hürriyet Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 17:15
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Gürpınar
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: G Kozağaç ( 220. Sk. 222/3. Sk. 222/2. Sk. 220/6. Sk. 220/5. Sk. 220/3. Sk. 220/2. Sk. 220/1. Sk. 217/3. Sk. 217/2. Sk. 211/2. Sk. 211/1. Sk. Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv. 282/4. Sk. 276/1. Sk. 282/1. Sk. 282. Sk. 277. Sk. 276. Sk. 274. Sk. 273/2. Sk. 273/1. Sk. 273. Sk. 249. Sk. 248/1. Sk. 240/5. Sk. 240/1. Sk. 240. Sk. 222/4. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Yeşilbağlar ( 278/2. Sk. 278/1. Sk. 647/58. Sk. 647/57. Sk. 647/53. Sk. 647/52. Sk. 647/1. Sk. 647. Sk. 637/60. Sk. 637/59. Sk. 637/55. Sk. 637/50. Sk. 637/49. Sk. 647/61. Sk. 289/41. Sk. 289/28. Sk. 647/59. Sk. 289/37. Sk. 292/35. Sk. 279. Sk. 278/3. Sk. ) Fırat ( 289/62. Sk. 289/61. Sk. 289/60. Sk. 289/44. Sk. 289/43. Sk. 289. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 08:00 - 14:00
DİKİLİ'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Çandarlı ( 186. Sk. 179. Sk. 172. Sk. 181/2. Sk. 173. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Çandarlı ( Bergama Asfaltı Cd. 1000. Sk. 1109/1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
GAZİEMİR'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Çan Gazi ( 25. Sk. Önder Cd. Sinema Sk. Refik Cesur Cd. Millet Cd. Mehmet Emin Gürkan Cd. Kemal Reis Cd. Akçay Cd. 27/1. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25/2. Sk. 25/1. Sk. 16/1. Sk. 16. Sk. ) Dokuz Eylül ( 308. Sk. ) Atıfbey ( Çolak Molla Mümin Hoca Sk. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Malazgirt Cd. Etiler Cd. Akadlar Cd. 5/2. Sk. 5/1. Sk. 5. Sk. 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 1. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 01:00 - 01:30
Kesinti yaşanacak mahalleler: Atıfbey ( Malazgirt Cd. Kemal Reis Cd. Etiler Cd. Akçay Cd. Akadlar Cd. 5/2. Sk. 5/1. Sk. 5. Sk. 4. Sk. 3. Sk. 2. Sk. 1. Sk. Önder Cd. Çolak Molla Mümin Hoca Sk. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. ) Dokuz Eylül ( 308. Sk. ) Gazi ( Millet Cd. Mehmet Emin Gürkan Cd. 27/1. Sk. 27. Sk. 26. Sk. 25/2. Sk. 25/1. Sk. 25. Sk. 16/1. Sk. 16. Sk. Refik Cesur Cd. Sinema Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 17:00 - 17:30
Kesinti yaşanacak mahalleler: Gazi ( Mehmet Emin Gürkan Cd. 16/1. Sk. 25. Sk. 25/1. Sk. Önder Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:30
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Cumhuriyet ( 6642. Sk. 6643. Sk. 6617/1. Sk. 6636. Sk. 6722/2. Sk. 6722. Sk. 6657. Sk. 6654/1. Sk. 6654. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6617. Sk. 6618. Sk. 6620. Sk. 6621. Sk. 6633/1. Sk. 6638. Sk. 6639. Sk. 6640. Sk. 6641. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Sancaklı ( Sancaklı Köy Yolu Sancaklı Köyü Sancaklı Küme Evleri ) Yamanlar ( Yamanlar Küme Evleri Karagöl Yolu Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Sırımlı ( Sırımlı Merkez Sk. Sırımlı ) Mavidere ( Değirmen Deresi Küme Evleri Yeni Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 17:30
Kesinti yaşanacak mahalleler: Arkacılar ( Okkataşı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
KONAK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Çınarlı ( Anadolu Cd. 1587/1. Sk. Ankara Asfaltı Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Güney ( Gürçeşme Cd. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 14:00
MENDERES'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Kuyucak ( Menderes Orhanlı Yolu Sk. Aski Köy Küme Evleri 7754. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Ata ( Köroğlu Sk. Karacaoğlan Sk. Hızır Reis Sk. Ahmet Taner Kışlalı Cd. Barbaros Paşa Sk. Yunus Emre Sk. Dumlupınar Muharebe Sk. Yazar Namık Kemal Cd. Oruç Reis Sk. ) Görece Cumhuriyet ( 5048. Sk. 5161. Sk. 5171. Sk. 5167. Sk. 5043. Sk. 5047. Sk. 5008. Sk. 5008/1. Sk. 5009. Sk. 5049. Sk. 5173. Sk. Ahmet Kaçkınoğlu Cd. Ahmet Yesevi Cd. Nazar Boncuğu Cd. Muhtar Nihat Sertel Cd. Sokullu Sk. Vali Kazım Dirik Cd. Vali Kemal Hadımlı Cd. 5010. Sk. 5013. Sk. 5020. Sk. 5021. Sk. Gazi Cd. 5022. Sk. 5023. Sk. 5172. Sk. ) Hürriyet ( 5152. Sk. Adatepe Sk. Gazi Atatürk Sk. Site Yolu Ziya Gökalp Cd. Ömer Seyfettin Sk. 5151. Sk. 5154. Sk. 5162. Sk. 5156. Sk. İbni Sina Sk. Koca Sinan Sk. Kazım Karabekir Paşa Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5084. Sk. 5085. Sk. 5150. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Yanıkköy ( Kanal Yolu Dere 518/1 Sk. 518/1. Sk. Derin Sk. Irmak Sk. Derya Sk. Atlas Sk. Yosun Sk. Yakamoz Sk. 500/1. Sk. 500. Sk. 502. Sk. 503/2. Sk. 504. Sk. 505. Sk. 506. Sk. 507. Sk. 507/1. Sk. 510. Sk. 512. Sk. 513. Sk. 514. Sk. 515. Sk. 516. Sk. 518. Sk. 520. Sk. 522. Sk. 524. Sk. Kumsal Sk. Deniz Sk. Nehir Sk. Okyanus Sk. ) Haykıran ( 802. Sk. 801. Sk. 800/2. Sk. 800/1. Sk. 800. Sk. İc Yol Ahmet Kahraman Cd. Dsi Kanal Yolu Küme Evleri 818. Sk. 812 808. Sk. 807. Sk. 806. Sk. 805. Sk. 804. Sk. 803. Sk. 809. Sk. 810. Sk. 811. Sk. 813. Sk. 813/1. Sk. 815. Sk. 817. Sk. 819. Sk. 821. Sk. Sarıkaya Mevki Yolu Sk. Yol ) Hasanlar ( 905. Sk. 904/1. Sk. 904. Sk. 903. Sk. 902. Sk. 901. Sk. 900/1. Sk. 900. Sk. Eski Köy Yolu Küme Evleri ) Doğa ( 619. Sk. 618. Sk. 617. Sk. 616. Sk. 615/2. Sk. 615/1. Sk. 615. Sk. 614. Sk. 613/1. Sk. 613. Sk. 612. Sk. 611. Sk. 610. Sk. 609. Sk. 608. Sk. 607/1. Sk. 607. Sk. 606. Sk. 605. Sk. 604. Sk. 603. Sk. 602. Sk. 601/1. Sk. 601. Sk. 600. Sk. 713 Sk. 606/1. Sk. 610/1. Sk. Adalar Küme Eveleri Sk. 610/3. Sk. 610/2. Sk. Buruncuk Yanık Köy Yolu 601/2. Sk. Adalar Küme Evleri 620. Sk. ) Çukurköy ( Çukurköy Küme Evleri ) Belen ( 711. Sk. 710. Sk. 709. Sk. 708. Sk. 707. Sk. 705. Sk. 704. Sk. 703. Sk. 702. Sk. 700. Sk. 714. Sk. Belen Cumhuriyet Cd. Atatürk Cd. 712. Sk. Yayla Arası Küme Evleri 713. Sk. 713/1. Sk. ) Yahşelli ( 6335/1. Sk. 6332. Sk. Manisa Asfaltı Cd. ) Yayla Kemal Atatürk ( 7526/1. Sk. 7534/3. Sk. İstiklal Cd. 7534/2. Sk. 7535. Sk. 29 Ekim Cd. 7534/1. Sk. 7534. Sk. ) Gazi ( 107/7. Sk. 107/8. Sk. 107/6. Sk. 107/4. Sk. ) Kemal Atatürk ( İstiklal Cd. 7534. Sk. 7528/2. Sk. 7526/1. Sk. 29 Ekim Cd. ) Gazi ( Koyundere Cami Cd. 7702. Sk. ) Ulus ( 7532. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Konaklı ( Şehit Kamil Alkanlar Cd. İsmet Paşa 1 Çk. Sk. Çiçek Sk. Çengelli Sk. Yalçın Sk. Urgancı Sk. Türkmen Sk. Sinan Sk. Sarı Sk. Pehlivan 1 Çk. Mehmet Kutlu Cd. Harman Sk. Hanaylı Sk. Hanaylı 1. Çk. Sk. Dindar Sk. Dere Sk. Ceylan Sk. Canavar Sk. Başaran Sk. Baltacı Sk. Balcı Sk. Ali Gazi Sk. Asya Sk. Eğitim Sk. Gazi İsmetpaşa Cd. 9 Eylül Cd. Coşkun Sk. Olgun Sk. Mayıs Sk. ) Kurucuova ( Kiraz Yolu Cd. Yazlı Kuyu Küme Evleri Almanlı Küme Evleri Kurucuova Küme Evleri ) Türkönü ( Yeşil Tepe Küme Evleri ) Gereli ( Gereli Küme Evleri ) Ertuğrul ( Ertuğrulköy Köyü İç Yolu Ertuğrulköy Köyü Yolu Camiönü Küme Evleri Şirinyer Küme Evleri ) Mescitli ( Mescitli Küme Evleri ) Kışla Ovakent
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Gölcük ( Sevinç Sk. Bozkurt Sk. Yüksel Sk. Baygın Sk. Dağ Sk. Hacı Köse Sk. Özkan Sk. Turan Sk. Sabahattin Şenocak Cd. Müezzinler Sk. Çifte Cevizler Sk. İsmet İnönü Cd. Mehmet Selim Kiraz Sk. Öncü Sk. Cesur Sk. Islak Sk. Selim Sk. Çiçek Sk. Yakamoz Sk. Göl Sk. Site 1. Sk. Bayram Sk. Dostlar Sk. Aysun Sk. Ayar Sk. Büyükoluk Sk. Akyüz Sk. Duyal Cd. Eren Dede Sk. Belediye Sk. Kurt Cd. İpek Sk. Yamanlar Sk. Yaylalı Sk. Sazlı Sk. Site 3. Sk. Site 2. Sk. Ödemiş Gölcük Yolu Cd. Kızılcık Sk. Geyik Sk. Kestane Sk. Cevizli Sk. Sönmez Sk. Kuzey Sk. Yücel Sk. Karakaş Sk. Çavdar Sk. Bengisu 1. Çk. Sk. Şimşek Sk. Bengisu Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Şükrü Saracoğlu Cd. Karakaya Sk. Örselli Sk. İlkbahar Sk. Kaymak Sk. Mavigöl Cd. Tilkili Sk. Başakın Sk. Gönül Sk. Müezzin Muharrem Sk. Demirel Sk. ) Tekke ( Çepni Kırı Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Cevizalan
Kesinti yapılacak saatler: 09:15 - 15:15
Kesinti yaşanacak mahalleler: Kazanlı ( Kazanlı Köyü İç Yolu Tire Ödemiş Yolu ) Kazanlı ( Küçük Köy Küme Evleri Kazanlı Köyü İç Yolu
Kesinti yapılacak saatler: 14:00 - 16:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Tekke ( Elmabağ Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Turgut ( İhsaniye Küme Evleri Bozyer Küme Evleri ) Ulamış ( 1436/1. Sk. 1436. Sk. 1435. Sk. 1434. Sk. ) İhsaniye Ulamış ( 1430/2. Sk. 1432. Sk. 1433. Sk. İzmir Seferihisar Yolu 1432/5. Sk. 1430. Sk. 1430/1. Sk. ) Düzce ( 4116. Sk. 4121. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4125. Sk. Hürriyet Cd. İzmir Cd. 4114. Sk. 4112. Sk. 4110. Sk. 4109. Sk. 4108. Sk. Çevrekent Küme Evleri 4127. Sk. 4120. Sk. 4102. Sk. 4346. Sk. 4119. Sk. 4111. Sk. 4126. Sk. 4101. Sk. 4103. Sk. 4104. Sk. 4105. Sk. 4106. Sk. 4107. Sk. 4117. Sk. ) Ulamış ( 1430/2. Sk. 1432. Sk. 1433. Sk. İzmir Seferihisar Yolu 1432/5. Sk. 1430. Sk. 1430/1. Sk. ) Düzce ( 4116. Sk. 4121. Sk. 4123. Sk. 4124. Sk. 4125. Sk. Hürriyet Cd. İzmir Cd. 4114. Sk. 4112. Sk. 4110. Sk. 4109. Sk. 4108. Sk. Çevrekent Küme Evleri 4127. Sk. 4120. Sk. 4102. Sk. 4346. Sk. 4119. Sk. 4111. Sk. 4126. Sk. 4101. Sk. 4103. Sk. 4104. Sk. 4105. Sk. 4106. Sk. 4107. Sk. 4117. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Orhanlı ( 7011. Sk. 7012. Sk. 7013. Sk. 7014. Sk. 7015. Sk. 7016. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7010. Sk. 7021. Sk. 7023. Sk. 7024. Sk. 7025. Sk. 7026. Sk. 7111. Sk. Uzundere Küme Evleri Gökçetepe Sk. tarımsal Orhanlı Cd. Değirmen Boğazı Küme Evleri Avaros Sk. 7204. Sk. 7202. Sk. 7027. Sk. 7102. Sk. 7104 7105. Sk. 7106. Sk. 7107. Sk. 7108. Sk. 7110. Sk. 7112 7203. Sk. 7208. Sk. 7209. Sk. 7212. Sk. 7214. Sk. 7216. Sk. 7217. Sk. Damyanı Sk. Engeçdere Küme Evleri Karabalçık Küme Evleri Kocapınar Cd. Kıryakası Küme Evleri Ortamahalle Küme Evleri Sarnıç Küme Evleri Temese Küme Evleri Temesealtı Küme Evleri Çamlık Küme Evleri 7207. Sk. 7206. Sk. 7210. Sk. Büyükbahçe Küme Evleri Gökçam Küme Evleri Kuyucakyolu Küme Evleri Meyil Küme Evleri 7004. Sk. 7205. Sk. 7218. Sk. 7211. Sk. 7109. Sk. 7101. Sk. Kavakçayı Cd. Hayıtlıçukur Sk. 7001. Sk. 7002. Sk. 7003. Sk. 7005. Sk. 7006. Sk. 7007. Sk. 7008. Sk. 7009. Sk. ) Turabiye Tepecik ( Bahçeköy Küme Evleri ) Cumhuriyet ( Karakoç Cd. Kavakdere Yolu Küme Evleri Ürkmez Orhanlı Yolu Cd. ) Atatürk Kavakdere ( Kavakdere Cd. Orhanlı ) Beyler
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
TİRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Eskioba Alacalı ( Alacalı Atatürk Sk. ) Mahmutlar ( Tokatbaşı Yolu Küme Evleri ) Yenioba ( Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 12:00
URLA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yaşanacak mahalleler: Zeytineli ( Cumhuriyet Cd. Şahin Bayhan Sk. Kabasakal Küme Evleri Yukarı Mahalle Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:30 - 16:30
Kesinti yaşanacak mahalleler: Kuşçular ( 8032. Sk. 8021. Sk. 8085. Sk. 8084. Sk. 8046. Sk. 8044/1. Sk. 8044/3. Sk. 8043/1. Sk. 8043. Sk. 8042. Sk. 8040. Sk. 8039/1. Sk. 8039. Sk. 8038. Sk. 8037/1. Sk. 8037. Sk. 8036. Sk. 8034. Sk. 8033. Sk. 8031. Sk. 8029. Sk. 8027. Sk. 8026. Sk. 8023. Sk. 8018. Sk. 8016. Sk. 8014/1. Sk. 8015/1. Sk. 8025. Sk. 8034/1. Sk. 8035/1. Sk. 8015. Sk. 8014. Sk. 8034/2. Sk. 8049. Sk. Karacasulu Ekolojik Tarım Ürünleri İçi Yolu 8077/1. Sk. 8025/1. Sk. 8083. Sk. Kuşçular Cd. 8077. Sk. 8076/1. Sk. 8056. Sk. 8048. Sk. 8046/1. Sk. 8044. Sk. 8029/1 8088. Sk. 8089. Sk. 8018/2. Sk. 8020. Sk. 8018/3. Sk. 8026/1. Sk. 8058/1. Sk. 8035. Sk. 8021/1. Sk. 8039/2. Sk. 8018/1. Sk. 8022. Sk. 8032/2. Sk. 8035/2. Sk. 8039/5. Sk. 8039/6. Sk. 8032/1. Sk. 8028. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Kesinti yaşanacak mahalleler: Bademler ( 15022. Sk. 15011/1. Sk. 15009/1. Sk. 15006. Sk. 15035/1. Sk. 15029. Sk. 15005/1. Sk. 15014/2. Sk. 15014/3. Sk. 15032. Sk. Bademler Cd. 15008. Sk. Seferihisar Cd. 15003. Sk. 15001/1 Sk. 15000/1. Sk. 15000. Sk. 15016. Sk. 15017. Sk. 15018. Sk. 15019. Sk. 15020. Sk. 15021. Sk. 15023. Sk. 15024. Sk. 15024/1. Sk. 15025. Sk. 15026. Sk. 15027. Sk. 15028. Sk. 15030. Sk. 15031. Sk. 15033. Sk. 15034. Sk. 15035. Sk. 15035/3. Sk. 15036. Sk. 15037. Sk. 15035/2. Sk. 15006/2. Sk. 15006/3. Sk. 15015. Sk. 15014. Sk. 15013. Sk. 15012. Sk. 15011. Sk. 15010. Sk. 15009. Sk. 15007. Sk. 15003/1. Sk. ) Ovacık ( İHSANİYE ) Bademler ( 15061. Sk. 15001/3. Sk. 15079. Sk. 15080. Sk. 15001. Sk. 15002. Sk. 15005. Sk. 15060. Sk. 15078 15062. Sk. 15063. Sk. 15064. Sk. 15065. Sk. 15066. Sk. 15067. Sk. 15068. Sk. 15069. Sk. 15077 15070. Sk. 15075 15076 15071 Kore Çiftliği Küme Evleri Tekkebaşı Küme Evleri 15073. Sk. 15074. Sk. 15072. Sk. ) Bademler
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 17:00