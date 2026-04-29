‘Önlem alınmadan Körfez temizlenemez’

İZMİR Körfezi'nde 5 ayda 13 kez dış kaynaklı kirlilik tespit edildi. En son 4 gün önce Karşıyaka Anıtı ile Tersane arasındaki bölgede yeni bir kirlilik tespit edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin rutin kontrollerinde yapılan tespitler Körfez'in dış kaynaklı tahribatını açıkça ortaya koydu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Alsancak Limanı ve Alaybey Tersanesi kaynaklı kirlilik önlenmeden İzmir Körfezi'nin temizlenmesi mümkün değil" dedi.

'YÜK GEMİLERİ GİRMEMELİ'

İZMİR Körfez'deki gemi kaynaklı kirliliğin inanılmaz boyutlarda olduğunu ifade eden Tugay, "Bir yük gemisinin önemli ölçüde kirli suyu boşalttığını kendi gözümle gördüm. Bu nedenle 500 metre çapında gözle görülür bir kirlilik oluştu. Yük gemileri İç Körfez'e girmemeli. Çünkü bunlar Körfez'i kirletmede çok önemli unsurlar. Daha önce hep kirliliğin arıtma kaynaklı olduğu söyleniyordu. Ama Çiğli'deki Arıtma tesisimiz çevre izin belgesini aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Körfez'deki kirliliğin arıtma kaynaklı olmadığını tescil etti" diye konuştu.