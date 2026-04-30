İzmir ve Muğla’da umut oldu! 71 yaşındaki kadın birden fazla kişiye yeni yaşam kapısı araladı...





Organ bağışının hayati önemine dikkat çeken ve Gezgiç ailesinde olduğu gibi bu tür örnek davranışların toplumda farkındalık oluşturduğunu ifade eden Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, "Organ bağışı, bir insanın hayatını kaybetmesinin ardından birçok insana yeniden yaşam şansı sunabilen en anlamlı bağışlardan biridir. Bu doğrultuda bütün vatandaşlarımıza bir kez daha seslenmek istiyorum. Organ bağışıyla birlikte özellikle kadavradan nakiller ülkemizde de giderek artar ve organ bekleyen hastalar da bu nakiller sayesinde yeni yaşamlarına tutunabilirler. Ben buradan vefatı sonrası organ bekleyen hastalara umut olan Zümbül Gezgiç'e yüce Allah'tan rahmet, bu hassas süreçte büyük bir fedakarlık örneği göstererek organ bağışında bulunan ailesine de baş sağlığı diliyor, tüm vatandaşlarımızı organ bağışı konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

