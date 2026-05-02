2 bin kilometre pedal çevirip Bergama’ya geldiler

İZMİR'İN Bergama ilçesinde, Bisikletliler Derneği Bergama Şubesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Uluslararası Bergama Bisiklet Festivali coşkuyla başladı. Festivalin en ilham verici hikayelerinden biri ise Ankara'dan katılan Meryem Çavuşyan ve eşinden geldi. 25 Mart'ta Ankara'dan yola çıkarak zorlu ama keyifli bir serüvene imza atan çift, Türkiye'nin Adana, Mersin, Kaş üzerinden ülkenin güney şeridini boydan boya geçerek Bergama'ya ulaştı. Çavuşyan, yolculuklarını şu sözlerle anlattı: "Güzel bir festival ortamında bulunmak için yaklaşık 2 bin kilometre pedal çevirdik. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Türk milletine misafirperverliği için gerçekten minnettarız."