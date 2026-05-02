Aydın’da mesleki eğitim hamlesi

AYDIN ASTİM Organize Sanayi Bölgesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi arasında imzalanan protokolle, bölgenin nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlayacak Organize Sanayi Meslek Yüksekokulu'nun kurulması için süreç 2026 yılı Genel Kurulu'nda alınan karar doğrultusunda, bölgeye ait ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi binasının üniversite bünyesinde kurulacak meslek yüksekokuluna tahsis edilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

PROTOKOLE, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, ASTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş ve Bölge Müdürü Erdem Bilgili imza attı. Hayata geçirilen iş birliğiyle birlikte, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeni program ve bölümlerin açılması hedefleniyor. Öğrencilerin sektör odaklı eğitim almaları, uygulamalı deneyim kazanmaları ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha güçlü hazırlanmaları amaçlanıyor. Meslek yüksekokulu bünyesinde açılması planlanan bölümler sayesinde, bölgenin üretim kapasitesine uygun nitelikli ara eleman yetiştirilmesi ve iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına doğrudan cevap verilmesi planlanıyor.