'Bu ödüller dik durabilme iradesinin sembolü' ERCAN AKGÜN METİN BURMALI









YENİ Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir açılış konuşmasında, 131 yıllık yolculuğa dikkat çekerek "Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değil; aynı zamanda bir hafızanın, bir sorumluluğun ve bir duruşun temsilinde bir aradayız. 131 yıl önce başlayan bu yolculuk; savaşlara, krizlere, dönüşümlere ve nice zorluğa rağmen tek bir ilkenin etrafında büyüdü; doğruyu söylemek ve gerçeğin peşinden gitmek. Çünkü gazetecilik; yalnızca haber vermek değildir. Gazetecilik; zamanı kayda geçmek, topluma ayna tutmak ve gerektiğinde o aynayı kırılmadan tutabilme cesaretidir" dedi. "Bugün ise bambaşka bir dünyanın içindeyiz" diyen Demir, "Ekonomik dengelerin hızla değiştiği, savaşların yalnızca sınırları değil, hayatları da parçaladığı, küresel belirsizliklerin her birimizin gündelik yaşamına dokunduğu bir çağdayız ve bu çağda bilgi, hiç olmadığı kadar hızlı, ama bir o kadar da kırılgan. Artık haber saniyeler içinde yayılıyor. Ama hakikat, hala aynı sabrı, aynı emeği ve aynı vicdanı istiyor. Tam da bu noktada konvansiyonel medyanın rolü her zamankinden daha kritik. Çünkü medya; sadece olanı aktaran değil, toplumun neyi nasıl anlayacağını belirleyen bir köprü. Sadece bilgiyi taşıyan değil, o bilginin sorumluluğunu da üstlenen bir güç. Savaşların ortasında gerçeği çarpıtmadan anlatmak, ekonomik zorlukların içinde umudu sömürmeden aktarmak ve en önemlisi; hızın içinde doğruluğu kaybetmemek. İşte bugünün gazeteciliği tam olarak budur. Teknoloji gelişebilir, yapay zeka, dijital platformlar, yeni medya araçları hayatımıza yön verebilir. Hiçbir hız; doğruluğun önüne geçemez ve hiçbir güç; gerçeğin değerini değiştiremez" dedi.

EMEĞİ SİMGELEYEN DEĞER

YENİ Asır'ın taşıdığı mirasa işaret eden Demir "Ödüller emeği, üretimi ve dünyada dik durabilme iradesini temsil ediyor. Bu yıl ödül alacak tüm kurum ve kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum ve bu anlamlı geceyi mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.