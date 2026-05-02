'Bu ödüller dik durabilme iradesinin sembolü'

YENİ Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir açılış konuşmasında, 131 yıllık yolculuğa dikkat çekerek "Bugün burada yalnızca bir ödül töreninde değil; aynı zamanda bir hafızanın, bir sorumluluğun ve bir duruşun temsilinde bir aradayız. 131 yıl önce başlayan bu yolculuk; savaşlara, krizlere, dönüşümlere ve nice zorluğa rağmen tek bir ilkenin etrafında büyüdü; doğruyu söylemek ve gerçeğin peşinden gitmek. Çünkü gazetecilik; yalnızca haber vermek değildir. Gazetecilik; zamanı kayda geçmek, topluma ayna tutmak ve gerektiğinde o aynayı kırılmadan tutabilme cesaretidir" dedi. "Bugün ise bambaşka bir dünyanın içindeyiz" diyen Demir, "Ekonomik dengelerin hızla değiştiği, savaşların yalnızca sınırları değil, hayatları da parçaladığı, küresel belirsizliklerin her birimizin gündelik yaşamına dokunduğu bir çağdayız ve bu çağda bilgi, hiç olmadığı kadar hızlı, ama bir o kadar da kırılgan. Artık haber saniyeler içinde yayılıyor. Ama hakikat, hala aynı sabrı, aynı emeği ve aynı vicdanı istiyor. Tam da bu noktada konvansiyonel medyanın rolü her zamankinden daha kritik. Çünkü medya; sadece olanı aktaran değil, toplumun neyi nasıl anlayacağını belirleyen bir köprü. Sadece bilgiyi taşıyan değil, o bilginin sorumluluğunu da üstlenen bir güç. Savaşların ortasında gerçeği çarpıtmadan anlatmak, ekonomik zorlukların içinde umudu sömürmeden aktarmak ve en önemlisi; hızın içinde doğruluğu kaybetmemek. İşte bugünün gazeteciliği tam olarak budur. Teknoloji gelişebilir, yapay zeka, dijital platformlar, yeni medya araçları hayatımıza yön verebilir. Hiçbir hız; doğruluğun önüne geçemez ve hiçbir güç; gerçeğin değerini değiştiremez" dedi.
EMEĞİ SİMGELEYEN DEĞER
YENİ Asır'ın taşıdığı mirasa işaret eden Demir "Ödüller emeği, üretimi ve dünyada dik durabilme iradesini temsil ediyor. Bu yıl ödül alacak tüm kurum ve kuruluşlarımızı yürekten tebrik ediyorum ve bu anlamlı geceyi mümkün kılan tüm paydaşlarımıza, meslektaşlarımıza ve konuklarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"YENİLİKÇİLİĞİN ÖNCÜSÜ OLDU"
AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, "Bugün Ege'nin üretim gücünü, girişim ruhunu ve yenilikçi vizyonunu taçlandıran çok kıymetli bir organizasyonda bir araya geldik. Ege Yiğit Ödülleri sadece başarıyı ödülleri değil, aynı zamanda Türkiye'nin büyüme hikayesine katkı sunanların da görünür kıldığı çok anlamlı bir platform. Yaklaşık 30 yıl boyunca mensubu olmaktan onur duyduğum Turkuvaz Medya Grubu'nun çatısı altında, her kademesinde görev yaptığım Yeni Asır Gazetesi'nin böyle vizyoner bir organizasyona imza atması benim için ayrıca bir gurur vesilesi. Yeni Asır çünkü sadece bir gazete değil; Yeni Asır bu toprakların hafızası, Ege'nin sesi, İzmir'in vicdanı, nice ilklere imza atmış, Türk basın tarihine öncü olmuş, değişen dünyaya ayak uydururken değerlerinden de asla vazgeçmemiş köklü bir çınar Yeni Asır. Bugün burada ödül alacak tüm kurumlarımız, girişimcilerimiz, üretimin ve emeğin vizyonunun temsilcisi olan herkese bir kez daha gönülden tebrik ediyor ve teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Türkiye'nin güçlü yarınları işte bu azim ve kararlılıkla inşa ediliyor. Bu anlamlı organizasyonda emeği geçen başta Turkuvaz Medya ailesine, Yeni Asır Gazetesi'ne, çok değerli Ercan Demir kaptanlığında bütün meslektaşlarıma ve tüm paydaşlara, bu gece burada olan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkür ediyorum. Ödül alacak tüm katılımcıları şimdiden tebrik ediyorum" diye konuştu.