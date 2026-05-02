Gençlerden akıllı egzersiz makinesi

İZMIR Ekonomi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, yaşlıların ya da hareket kabiliyeti kısıtlı olan kişilerin fiziksel egzersiz yapmalarını kolaylaştırmak amacıyla özel bir makine geliştirdi. Proje, Burdur'da düzenlenecek Üniversite Öğrenci Toplulukları Toplumsal Katkı Proje Festivali'nde 'Sağlıklı Bireyler ve Bağımlılıkla Mücadele' kategorisinde finale kaldı. Ortasında geniş bir ekranın bulunduğu cihaz, tek başına rahatlıkla kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Yükseklik ayarı ve sabitlenen taban tasarımı ile dikkat çeken makinenin patenti için başvuru aşamasına gelindi.