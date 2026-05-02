İzmirli lise robotik takımı, Dünya Şampiyonası’nda

İZMİR Güzelbahçe'deki 60. Yıl Anadolu Lisesi robotik takımı, 21 ülkeden 639 takım ve yaklaşık 3 bin katılımcının yer aldığı Avrasya Robot Olimpiyatları'nda elde ettiği başarıyla dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Öğrencilerin sıfırdan geliştirdikleri robotlarla Avrasya'dan dünya finallerine uzanan bir başarı hikayesine imza attıklarını söyleyen Proje Koordinatörü Aycan Sarayköylü, "Sadece robot üretmediler. Takım çalışmasını, stresle başa çıkabilmeyi, sosyalleşmeyi, problem çözebilmeyi öğrendiler" dedi. 8 kişilik yarışma ekibi, 'Maze Solving (Labirent Çözen)', '3 Kg Sumo' ve 'Otonom Araç kategorilerinde geliştirdikleri projelerle İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Fibonacci Robot Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil edecek. Akran eğitimi yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren ekip, Ege Bölge yarışmalarında Maze Solving kategorisinde birincilik, 3 kilogram sumo kategorisinde ikincilik elde ederek Avrasya finallerine katıldı. Avrasya Robot Olimpiyatları'nda 'Özel Ödül'e layık görülen takım, bu başarısıyla dünya şampiyonası biletini aldı.