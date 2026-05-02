Saldırı İzmır’de de protesto edildi

İZMİR ve Aydın'da vatandaşlar, İsrail ordusunun Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti. Cuma namazının ardından Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde İzmir'deki Bilal Saygılı Camisi önünde toplanan grup, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. "Şehitlere rahmet, Filistin'e destek", "Adalet susarsa, mezarlar konuşur" ve "Güvenlik değil, yok etme politikası" yazılı dövizler taşıyan alandakiler, boykot ürünlerinin yer aldığı broşürler dağıttı. Öte yandan söz konusu saldırı Türkiye genelinde protesto edildi. Vatandaşlar soykırıma dur demek için bir araya geldi.