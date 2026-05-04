Buca Metrosu’nda sanayi dalgıçları devrede

İZMİR'DE yapımı devam eden Buca Metrosu projesinde tünel kazılarında önemli bir ilerleme kaydedildi. Kent tarihinin en büyük ulaşım yatırımları arasında gösterilen proje kapsamında, yerin ortalama 30 metre altında sürdürülen çalışmalarda yaklaşık iki yıl içinde 13,5 kilometrelik tünel kazısı tamamlandı. Çalışmalar sırasında farklı zemin yapılarıyla karşılaşılırken, yeraltı su kaynaklarının bulunduğu bölgelerde teknik ekipler özel yöntemler uyguladı.

400 BİN YOLCUYA HİZMET

TÜNEL kazıları, günün 24 saati kesintisiz şekilde yürütülürken, özellikle su kaynaklarının yoğun olduğu alanlarda ek önlemler alındı. Bu süreçte bazı noktalarda sanayi dalgıçları da çalışmalara dahil edilerek tünel açma makinelerinin (TBM) bakım ve onarımı gerçekleştirildi. Proje tamamlandığında hattın günlük yaklaşık 400 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Alpaslan Kara, çalışmaların teknik açıdan zorlu koşullarda sürdürüldüğünü belirterek, iki yıl içinde 13,5 kilometrelik kazının tamamlandığını ifade etti. Kara, proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin 500 konutun altından geçildiğini, bu süreçte yapı envanterinin çıkarıldığını ve riskli alanlarda özel mühendislik önlemleri alındığını kaydetti. Kara, disiplinlerarası bir çalışma yürütüldüğünü ve sürecin planlı şekilde ilerlediğini dile getirdi. Tünel kazıları sırasında su kemerleri, tarihi yapılar ve sit alanlarının bulunduğu bölgelerden geçilirken teknik hassasiyetin ön planda tutulduğu belirtildi. Özellikle Şirinyer İstasyonu çevresinde, Nif Dağı'ndan gelen akiferler ile Hasanağa Pınarları'nın bulunduğu yoğun yeraltı suyu bölgelerinde TBM makineleri su içinde çalışmak zorunda kaldı. Bu süreçte makinelerin bazı parçalarında arızalar meydana geldi. Söz konusu arızalara müdahale etmek üzere, derin dalış sertifikasına sahip sanayi dalgıçlarından oluşan ekipler görevlendirildi. İstanbul'un yanı sıra yurt dışından (Libya ve Romanya) gelen uzmanların da yer aldığı ekipler, yüksek basınç ve düşük görüş koşullarında çalışmalar gerçekleştirdi. Yaklaşık üç hafta boyunca su içinde çalışan makinelerin kesici başlıkları dalgıçlar tarafından değiştirilerek bakım işlemleri tamamlandı ve kazı çalışmalarının devam etmesi sağlandı. Sanayi dalgıçlarının gerçekleştirdiği müdahalelerde, görüşün neredeyse sıfır olduğu, yoğun çamur ve yüksek basınç altında çalışmalar yapıldığı belirtildi. Ekipler, makinelerin teknik planlarını önceden inceleyerek müdahalelerini büyük ölçüde dokunma ve ezber bilgisiyle gerçekleştirdi. Yapılan işlemler arasında su altında kesme, kaynak ve parça değişimleri de yer aldı. Çalışmalar sırasında dalgıçlar için basınç odaları kullanılırken, her müdahale sonrası belirli dinlenme süreleri uygulandı. Yetkililer, planlamaya göre daha uzun sürecek bazı bakım ve onarım çalışmalarının daha kısa sürede tamamlandığını, tünel açma makinelerinin yeniden tam kapasiteyle kazıya devam ettiğini bildirdi. Projenin teknik açıdan en kritik aşamalarından biri olarak değerlendirilen tünel kazılarının büyük ölçüde tamamlanmasının ardından, istasyon yapıları ve diğer üstyapı çalışmalarının hızlandırılması planlanıyor. Buca Metrosu'nun Fuar İzmir'e kadar uzatılması hedeflenirken, tüm tünel çalışmalarının 2027 yılı içerisinde tamamlanması, hattın ise 2028 yılında hizmete alınması öngörülüyor. Halihazırda 8 istasyonda inşaat faaliyetleri sürdürülüyor.

YÜZDE 45 SEVİYESİNDE

TOPLAM 765 milyon euro bütçeye sahip olan proje kapsamında 17,8 kilometrelik hattın tamamlanması planlanıyor. Hattın Üçyol'da mevcut metro sistemiyle, Şirinyer'de ise İZBAN hattıyla entegre edilmesi hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Buca ile kent merkezi arasındaki ulaşım süresinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Yetkililer, Buca Metrosu projesinde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 45 seviyesine ulaştığını bildirdi.