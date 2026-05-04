CHP’de ‘çifte standart’ çatlağı

CHP Çiğli eski İlçe Başkanı Nihat Gültekin, parti içindeki ihraç mekanizmasındaki adaletsizliğin altını çizerek partisinin genel merkez yönetimine 'çifte standart' eleştirisinde bulundu. Gültekin, mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na 'Çağrı Heyeti Başkanı' olarak atanan Gürsel Tekin'e yönelik tutumu örnek göstererek sert açıklamalarda bulundu.CHP'li Gültekin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partililere yönelik "Yanlışları eleştirmezseniz faydanızdan çok zararınız olur" sözünü hatırlatarak partideki mevcut duruma tepki gösterdi.

'PARTİDE SESSİZ KALDILAR'

Aziz İhsan Aktaş, Ertan Yıldız, Adem Soytekin ve Murat Gülibrahimoğlu gibi isimlerin partiye zarar vermesine sessiz kalındığını iddia eden Gültekin, buna karşın partinin emektar isimlerine yönelik hızla ihraç kararları alınmasını eleştirdi. Gültekin, "Gürsel Tekin bu partinin mutfağından gelmiş, genel sekreterlik ve genel başkan yardımcılığı yapmış bir hafızadır. Sadece çağrı heyetiyle İstanbul'a geldi diye aynı dakika ihraç edildi. Yanında olan herkesi, hatta sadece fotoğraf çekildiği için yönetimimdeki Tolga Çobanoğlu'nu bile ihraç ettiler. Bir yanda partiye zarar verenlere ses çıkarılmazken, diğer yanda ömrünü partiye vermiş isimlerin jet hızıyla tasfiye edilmesi kabul edilemez" dedi. Tekin'in danışmanı ve partinin farklı kademelerinde görev alan Tolga Çobanoğlu ise sosyal medya hesabından Özkan Yalım'ın ihraç kararı için, "Bizlerle ilgili, savunma hakkımız ve yasal süreler hiçe sayıldı. Aynı gece üyeliklerimiz Yargıtay kayıtlarından silindi. Mazeret bildiren arkadaşlarımızın savunmaları bile alınmadan ihraç edildik. Ama bazı isimler için 'Yasal süre' hassasiyeti bir anda değişti. Demek ki istenince oluyormuş" eleştirisinde bulundu.