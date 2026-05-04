Haberler İzmir İESOB Başkanı Yalçın Ata güven tazeledi İESOB Başkanı Yalçın Ata güven tazeledi İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurulu’nda tek aday olarak seçime giren mevcut Başkan Yalçın Ata delegelerin oyları ile güven tazeleyerek, yeniden başkanlık görevine getirildi. METİN BURMALI









İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İESOB) 27. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Seçimli olağan genel kurulda birlik çatısı altında 128 oda ve 235 bin esnafı temsil eden Yalçın Ata için delegeler sandık başına gitti. Tek aday olarak seçime giren Ata, güven tazeledi. Balçova'daki bir otelde düzenlenen Seçimli Olağan Genel Kurul'da, İESOB Başkanı Yalçın Ata tek aday olarak seçime girdi. Programda konuşan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ata'nın İzmir esnafı için çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Tüm siyasi partilerden milletvekillerinin İzmir esnafının seçimine katılmasının önemli olduğunu anlatan Palandöken, "Esnafın değişen dünya konjonktüründe yerini almasında güçlük var. Haksız rekabet var. Aynı ticareti aynı sokakta yapmanın haksızlığı var. Sizin rakipleriniz var. Geleneksel yapı bozuluyor" diye konuştu.

'ESNAFIN DÜĞÜNÜNE HOŞ GELDİNİZ'

"Esnafın düğününe hoş geldiniz" diyerek konuşmasına başlayan İESOB Başkanı Yalçın Ata yaptıkları projelerden bahsederek, "Biz büyük bir aileyiz, birlik olursak İzmir esnafının aşamayacağı engel yoktur. Kararları kapalı kapılar ardında almadık, hiç kimseyi dışarda bırakmadık. Aidat yükü altında ezilen odalara nefes olduk, birliği gerçek çatı haline getirdik. Eğitim ve istihdam projeleri gerçekleştirdik. Esnafın sorununu savunduk, e dijital alanında esnafa altyapısını kurduk. Esnafın sorununu Ankara'ya taşıdık, İzmir esnafını masada söz sahibi yaptık. Bugün sizlerden oy değil, yol arkadaşlığı, destek istiyoruz. Esnafın talepleri daha güçlü savunulmalı. Bunu sizlerle başarabiliriz. Buraya ortak akılla, ekip ruhuyla geldim. Ben diyerek değil, biz diyerek geldim. Her esnaf bir destandır. Birbirimizin ışığını çoğaltacağız" dedi. Siyasi parti temsilcilerinin de tek tek konuşma yaptığı olağan genel kurulda konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. 128 oda ve 235 bin esnafın temsil edildiği İESOB Başkanlığı yarışına tek aday olarak giren Ata tekrar güven tazeleyerek tekrar göreve seçildi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, üyelerin oylarıyla güven tazeleyerek yeniden Birlik Başkanı Yalçın Ata'yı tebrik ederek, yeni dönemin İzmir esnafı ve sanatkârları için hayırlı olmasını temenni etti.