İZMİR SU KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR | İZSU DUYURDU: SAATLER SÜRECEK

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından duyuruldu. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde saatler sürecek su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...
İZMİR SU KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZARTESİ
SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
04.05.2026 saat 08:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR GÖDENCE
04.05.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.
TORBALI KUŞÇUBURUN
04.05.2026 saat 09:15 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ALAÇATI
04.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ YAKAKENT
04.05.2026 saat 06:55 ile 14:59 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY
04.05.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ UZUNDERE
02.05.2026 saat 21:33 ile 04.05.2026 saat 18:00 arasında yaklaşık 44 saat su kesintisi olacaktır.