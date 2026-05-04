Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZAR | İZSU DUYURDU: SAATLER SÜRECEK

İzmir haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Bugün İzmir'de birçok ilçede saatler sürecek su kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 4 Mayıs Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de bugün yaşanacak su kesintilerinin detayları İZSU tarafından duyuruldu. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde saatler sürecek su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. İşte İzmir'de bugün yaşanacak su kesintileri...

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 MAYIS PAZARTESİ

SEFERİHİSAR CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY
04.05.2026 saat 08:50 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR GÖDENCE
04.05.2026 saat 10:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI KUŞÇUBURUN
04.05.2026 saat 09:15 ile 13:20 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALAÇATI
04.05.2026 saat 08:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ YAKAKENT
04.05.2026 saat 06:55 ile 14:59 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ KARADOĞAN, KARAKOVA, KAYAKÖY
04.05.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ UZUNDERE
02.05.2026 saat 21:33 ile 04.05.2026 saat 18:00 arasında yaklaşık 44 saat su kesintisi olacaktır.

