İzmir’de baba oğul kavgası kanlı bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. İddiaya göre 73 yaşındaki İ.A. ile aynı evde yaşadığı 46 yaşındaki oğlu Kemal Arbasun arasında nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma başladı. Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Manavkuyu Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların karşılıklı olarak geriliminin artmasıyla kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında baba İ.A.'nın mutfaktan aldığı bıçakla oğluna saldırdığı, Kemal Arbasun'u göğsünden ve sol bacağından yaraladığı öğrenildi.

İNCELEMEYE ALINDI

Evden gelen gürültüler üzerine çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Kemal Arbasun'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, suç aleti olduğu değerlendirilen bıçakla birlikte baba İ.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelinin ilk ifadesinde, oğlunun uzun süredir uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ettiği, olay sırasında kendisine saldırarak boğazını sıktığını ve bu nedenle kendini korumak amacıyla bıçağa başvurduğunu söylediği öğrenildi. İfadelerin doğruluğu ve olayın tüm yönleri, yürütülen soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelemeye alındı. Öte yandan, olay yerinde polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan kapsamlı incelemelerin ardından Kemal Arbasun'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Apartman sakinlerinin ve çevredeki tanıkların ifadelerine de başvurulurken, olayın öncesine dair detayların netleşmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.