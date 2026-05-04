Haberler İzmir İzmir'de Elektrik Fabrikası valiliğe tahsis edildi İzmir'de Elektrik Fabrikası valiliğe tahsis edildi AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, dün katıldığı İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçiminde önemli açıklamalarda bulundu. İnan, Alsancak'ta bulunan ve daha önce imar planıyla gündeme gelen Elektrik Fabrikası'nın İzmir Valiliği'ne tahsis edildiğini söyledi.









AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçiminde konuştu. İnan, konuşmasının önemli bölümünde CHP'li belediyelere yönelik eleştirilerde bulundu. Konuşmasında deprem bölgesinde yapılan çalışmaları örnek gösteren İnan, İzmir'deki yerel yönetimleri hizmet üretmemekle suçladı. İnan, "Biz 3 senede 3 ülke büyüklüğündeki deprem enkazını ortadan kaldırırken, İzmir'de bu yerel yönetim şehrin ortasındaki çöpleri bile kaldıramıyor. Üstüne bir de 'gelsin hükümet kaldırsın' diyorlar. Kendi iş bilmezliklerinin faturasını hükümete kesiyorlar" ifadelerini kullandı.

'YALAN SÖYLÜYORLAR'

İnan, "peşkeş" iddialarını reddederek Elektrik Fabrikası'nın İzmir Valiliği'ne verildiğini belirtirken, İzmir Limanı ve çevre yolu tartışmaları üzerinden muhalefeti "yalan" söylemekle suçladı. İnan "Basmane Çukuru'nu hayata kazandırmak istiyoruz. Ama onlar yalanlarla uğraşıyor. Elektrik Fabrikası'nı yandaşlara peşkeş çekecekler dediler. İzmir Valiliği'ne tahsis ediyoruz. Nerede peşkeş? "İzmir Limanı Araplara satılıyor" dediler. Ne oldu? Varlık fonu ve Albayraklar grubu; yani bizim kendi yerli sermayemiz, limanı işletmeyi devralıyor! Oraya milyarlık altyapı yatırımı yapılacak. Şehrin içine yıllardır bir hançer gibi saplanan o limanı tekrar şehirle barıştıracağız! Bu CHP'lilerin hiç istemediği o güzel şey olacak: Liman tam kapasite çalışacak" ifadelerini kullandı.

