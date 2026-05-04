İzmir’de firari hükümlü saklandığı gardıropta yakayı ele verdi

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde, hakkında 50 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı evde gardırop içinde yakalandı. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada M.G.'nin (27) izine ulaştı. Şüphelinin saklandığı adresi tespit eden ekipler, evin çevresinde önlem aldı. Kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla eve giren polis, yaptığı aramada M.G.'yi gardırop içerisinde saklanırken yakaladı. Gözaltına alınan firari hükümlü M.G., polisteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.