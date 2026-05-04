Konak’ta rant kavgası

İZMİR Konak'ta 11 dönümlük arsada yapılacak imar değişikliği sürecinde yaşanan rant kavgası, CHP'li belediyeyi sarsan "10 milyonluk infaz listesi" iddiasına dönüştü. Savcılık dosyasına giren ifadelerde; CHP'li Belediye Yönetiminin yine CHP'li meclis üyelerinin dövdürülmesi, bir meclis üyesinin silahla vurulması, sosyal medya hesabının ele geçirilmesi, 10 milyon TL para ve belediyede iş vaadi gibi kan donduran suçlamalar yer aldı.

HEPSİ AYNI DOSYADA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2026 / 24902 sayılı soruşturma dosyasında, CHP'li Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun, görev yapan bazı CHP'li meclis üyelerine yönelik "tehdit", "darp", "silahla yaralamaya teşebbüs" ve "azmettirme"kten şüpheli olduğu ortaya çıktı. Soruşturmaya göre Konak Belediyesi meclis üyeleri Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin dövülmesine, yine belediye meclis üyesi Alaaddin Kurt'un ise silahla vurulmasında dair planlar yapıldığı soruşturma evrakına yansıdı. Üstelik bu planların, sosyal medya üzerinden tehditlerle desteklendiği ve savcılık makamına sunulan belediye meclis üyesi-tetikçi ses kayıtlarının bilirkişi tarafından çözümlendiği öğrenildi.