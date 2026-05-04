Mayıs ayında kar sürprizi

MANİSA, İzmir, Aydın ve Kütahya'da mayıs ayının ilk günlerinde etkili olan kar yağışı vatandaşları şaşırttı. Kar yağışı, Kütahya'nın birçok bölgesinde etkisini hissettirirken, beyaza bürünen cadde ve sokaklar kış manzaraları oluşturdu. Vatandaşlar mayıs ayında yağan karı şaşkınlıkla karşılarken, bazı bölgelerde araçların ve çiçek açmış ağaçların üzerinin karla kaplandığı gözlendi. Manisa'da ve İzmir Bozdağ'da da her yer beyaza büründü. Spil Dağı Milli Parkı beyazlarla kaplandı. Yer yer kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Gece başlayan sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, bölgede görsel şölen oluşturdu.