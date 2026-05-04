Parkta uyuyan adama saldıran 2 şüpheli tutuklandı

İZMİR'İN Buca ilçesinde parkta uyuyan kişiye saldıran 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde "Buca'da iki kişi, parkta uyuyan adamın suratına tekme attı" başlıklı içeriklerin paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, olayı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 18 yaşından küçük F.E. ve Ç.Y'yi dün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Zanlıların ifadesinde söz konusu eylemi, sosyal medyada "etkileşim" elde etme amacıyla gerçekleştirdiklerini öne sürdüğü öğrenildi.