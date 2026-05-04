Haberler İzmir UNESCO kenti Bergama’da Kibele izleri UNESCO kenti Bergama’da Kibele izleri HABER MERKEZİ









UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen İzmir'in Bergama ilçesindeki Ana Tanrıça Kibele ile ilişkili olabileceği değerlendirilen Asmalı Dere Başı mevkisi koruma altına alındı. Küçükkaya ve Tiyelti mahallelerinde yer alan Asmalı Dere Başı mevkisinde tespit edilen arkeolojik saha, sit alanı ilan edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hazırlanan uzman raporları doğrultusunda, alanın 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul kararında, 2025'te Prof. Dr. Felix Pirson başkanlığındaki ekibin bölgedeki arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında söz konusu alanın tespit edildiği belirtildi.