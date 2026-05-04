UNESCO kenti Bergama’da Kibele izleri

UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilen İzmir'in Bergama ilçesindeki Ana Tanrıça Kibele ile ilişkili olabileceği değerlendirilen Asmalı Dere Başı mevkisi koruma altına alındı. Küçükkaya ve Tiyelti mahallelerinde yer alan Asmalı Dere Başı mevkisinde tespit edilen arkeolojik saha, sit alanı ilan edildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, hazırlanan uzman raporları doğrultusunda, alanın 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesine karar verdi. Kurul kararında, 2025'te Prof. Dr. Felix Pirson başkanlığındaki ekibin bölgedeki arkeolojik yüzey araştırmaları kapsamında söz konusu alanın tespit edildiği belirtildi.
Alandaki yapı yıkıntısının yaklaşık 25 metre batısında, kaya üzerine işlenmiş yaklaşık 60 çarpoı 60 santimetre ölçülerinde bir figür bulunduğu, yüzey incelemesi raporunda bu figürün Kibele ile ilişkili kırsal kutsal alan olabileceğinin belirtildiği kaydedildi. Kurul, hazırlanan tescil fişini uygun bularak alanın karar eki haritada işaretlendiği şekliyle 1. ve 3. derece arkeolojik sit olarak tesciline hükmetti. Böylece Bergama'daki söz konusu alan resmen koruma altına alınmış oldu.