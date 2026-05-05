Buca Belediyesi’nde eylemler sürüyor

İZMİR'İN Buca Belediyesi'ndeki yaklaşık 300 memur, 7 aylık geriye dönük toplu iş sözleşmesi (TİS) haklarını, arazi tazminatlarını alamadıkları ve verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle 10 Nisan itibarıyla belirli aralıklarla sürdürdüğü eyleme bugün de devam etti.

'HAKLAR YOK EDİLEMEZ'

MEMURLAR adına açıklama yapan Tüm Bel-Sen İzmir 2 No'lu Şube İdari Sekreteri Nurcan Hükenek, "Haklarımızı söke söke alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi. Hükenek, şöyle devam etti: "Şurası çok net anlaşılmalıdır. Toplu İş Sözleşmesi'nden doğan 7 aylık alacağımızın ödenmemesi bir 'idari gecikme' değil, açık bir hak ihlalidir. Bu, emekçinin alın terine ve evine götüreceği ekmeğine doğrudan müdahale etmektir. Kazanılmış haklar 'sınıra çekme' adı altında yok edilemez. Haklarımızı alana kadar meydanlarda, iş yerlerinde ve her platformda mücadelemizi büyüteceğiz" dedi.