Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka... İzmir'in 12 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak | 6 MAYIS ÇARŞAMBA

GDZ Elektrik, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları sebebiyle İzmir'in çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Şirketin kendi sitesinden yayınlanan verilere göre 6 Mayıs Çarşamba günü İzmir'de kesinti yaşanacak ilçeler ve mahalleler de belli oldu. Buna göre 6 Mayıs Çarşamba günü İzmir'in; Aliağa, Bayraklı, Bergama, Bornova, Buca, Çeşme, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Menemen ve Ödemiş ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İşte detaylar...
ALİAĞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Şakran Sayfiye ( 3435. Sk. 3436. Sk. 3441. Sk. 3376. Sk. 3500/2. Sk. 3400. Sk. Çeşme Önü Cd. 3388. Sk. 3392. Sk. 3396. Sk. 3395. Sk. 3424. Sk. 3427. Sk. 3432. Sk. 2. Çevre Yolu Cd. 3434. Sk. 3393. Sk. 3397. Sk. 3394. Sk. 3401. Sk. 3378. Sk. 3380. Sk. 3508. Sk. 3507. Sk. 3497. Sk. 3515. Sk. İncirlik Cd. Barbaros Pasa Cd. 3433. Sk. 3426. Sk. Şair Mehmet Akif Cd. 3438. Sk. 3437. Sk. 3428. Sk. 3454. Sk. 3500/1. Sk. 3499/1. Sk. 3479. Sk. 3386/1. Sk. 3391/1. Sk. 3453. Sk. 3450. Sk. 3449. Sk. 3445. Sk. 3447. Sk. 3443. Sk. 3506/1. Sk. 3391. Sk. 3498. Sk. 3403. Sk. 3398. Sk. 3425/1. Sk. 3504. Sk. 3407. Sk. 3405. Sk. 3404. Sk. 3408. Sk. 3409. Sk. 3425. Sk. 3439. Sk. 3442. Sk. 3446. Sk. 3444. Sk. 3480. Sk. 3481. Sk. 3500. Sk. 3511. Sk. 3499. Sk. 3461. Sk. 3406. Sk. 3399. Sk. 3513/1. Sk. 3386. Sk. 3384. Sk. 3455. Sk. 3424/1. Sk. 3474. Sk. 3382. Sk. 3379. Sk. 3517. Sk. 3509. Sk. 3510. Sk. 3394/1. Sk. 3485. Sk. 3385. Sk. 3464. Sk. 3502. Sk. 3410. Sk. 3448. Sk. 3501. Sk. 3466. Sk. 3468. Sk. 3381. Sk. 3482. Sk. 3390. Sk. 3411. Sk. 3475. Sk. 3518. Sk. 3493. Sk. 3503. Sk. 3387. Sk. 3500/3. Sk. 3494. Sk. 3433 )
Aşağışakran ( 11/35. Sk. 11/19. Sk. 11/11. Sk. 11/15. Sk. 11/21. Sk. 11/26 Aşağışakran Köy Yolu Sk. Aşağışakran Küme Evleri 11/3. Sk. 11/17 11/9. Sk. 11/2. Sk. 11/18. Sk. )
Şakran Hasbi Efendi
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BAYRAKLI'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cengizhan ( 2195/5. Sk. 1620/12. Sk. 1615/17. Sk. )
Cengizhan ( 1615/17. Sk. 1615/16. Sk. 1615/15. Sk. 2195/5. Sk. 2195/7. Sk. 2195/2. Sk. 2195/1. Sk. 2195. Sk. 1620/39. Sk. 1620/12. Sk. )
Cengizhan ( 2181/10. Sk. 2181/9. Sk. 2195/7. Sk. 1615/16. Sk. 1615/15. Sk. 1615/17. Sk. 1615/8. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BERGAMA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Kızıltepe ( Kızıltepe Köyü İç Yolu )
Örlemiş ( Örlemiş Köyü İç Yolu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Yenikent
Fevzipaşa ( Nedim Sk. Sümbül Sk. Mimar Sinan Cd. Papatya Sk. 1. Sanayi 4. Sk. 1. Sanayi 3. Sk. 1. Sanayi 2. Sk. Tekçe Sk. Adıvar Sk. Bayatlı Cd. Fevzi Paşa Cd. Gazi Osman Paşa Cd. Şinasi Sk. Yeni Cd. 1. Sanayi 1. Sk. Zambak Sk. 1. Sanayi 5. Sk. 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi Sitesi 6. Sk. Kızılırmak Cd. Fevzi Çakmak Cd. Açelya Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Gökalp Cd. Gül Sk. Irmak Sk. Itır Sk. Kartopu Sk. Lale Sk. Menekşe Sk. )
İslamsaray
Atatürk
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Bahçelievler ( 50. Yıl Cd. Gazneliler Cd. Şakir Süter Sk. 504. Sk. 503. Sk. 501. Sk. 502. Sk. Atatürk Blv. Estergon Cd. Paksoy Sk. Sipahiler Cd. Yaşar Doğu Cd. Şehit Serkan Eroğlu Cd. )
Ertuğrul ( Çaltıcı Bahçe Cd. İlke Sk. 1. Bahçe Sk. 1. Gazhane Ar. 2. Bağlar Sk. 2. Gazhane Ar. Ayaz Sk. Balaban Çıkmazı Sk. Deli Ahmet Çıkmazı Sk. Ertuğrul Çıkmazı Sk. Hatuniye Cd. Kayhan Cd. Kaymakam Kemalbey Cd. Mektep Cd. Mustafa Yazıcı Cd. Narlı Sk. İsmet İnönü Cd. Cumhuriyet Cd. )
Maltepe ( Adnan Menderes Blv. Fethiye Sk. Girne Sk. Gökova Sk. Magosa Sk. Marmaris Sk. )
Zafer ( 2. Sultan Sk. Dikili Sultan Cd. Eski Hastane Cd. Hastane Yokuşu )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BORNOVA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çamiçi ( Çağla Sk. Çilek Sk. Çimen Sk. Çam Sk. Sedir Sk. Çamiçi Cd. )
Eğridere ( 8750. Sk. Sarmaşık Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
***
Kesinti yapılacak mahalleler: Mevlana ( 1776/6. Sk. 1776/5. Sk. 1776/4. Sk. 1776/14. Sk. 1710/5. Sk. 1776/11. Sk. 1776/10. Sk. 1700. Sk. 1701/7. Sk. 1704. Sk. 1704/1. Sk. 1707/9. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:30 - 15:30
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
BUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Adatepe ( Erdem Cd. 8/5. Sk. 8/4. Sk. 8/3. Sk. 8. Sk. 61. Sk. 4/2. Sk. 4/1. Sk. 4. Sk. 3. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 13:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÇEŞME'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Şehit Mehmet
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARABAĞLAR'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Poligon ( 123/6. Sk. 123/7. Sk. 52/1. Sk. 52/21. Sk. 52/42. Sk. 52/81. Sk. İhsan Alyanak Blv. 123/16. Sk. 52/32. Sk. 123/11. Sk. 123/10. Sk. 123. Sk. )
Metin Oktay ( 52/3. Sk. 52/4. Sk. 52/5. Sk. 52/6. Sk. 52/7. Sk. 52/101. Sk. 52/12. Sk. 52/16. Sk. 52/18. Sk. 52/10. Sk. 52/11. Sk. 52/98. Sk. 52/97. Sk. 52/93. Sk. 52/9. Sk. 52/8. Sk. )
Şehitler ( 52/22. Sk. 52/23. Sk. 52/31. Sk. )
Esenyalı ( 52/74. Sk. 52/56. Sk. 52/55. Sk. 52/54. Sk. 52/52. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KARŞIYAKA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Cumhuriyet ( 6640. Sk. 6617/1. Sk. 6636. Sk. 6722/2. Sk. 6722. Sk. 6657. Sk. 6654/1. Sk. 6654. Sk. 6652. Sk. 6651. Sk. 6650. Sk. 6648. Sk. 6647/1. Sk. 6647. Sk. 6646. Sk. 6645/2. Sk. 6645/1. Sk. 6645. Sk. 6644. Sk. 6643. Sk. 6642. Sk. 6641. Sk. 6604. Sk. 6607. Sk. 6615. Sk. 6616. Sk. 6617. Sk. 6618. Sk. 6620. Sk. 6621. Sk. 6633/1. Sk. 6638. Sk. 6639. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KEMALPAŞA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Çınarköy ( Çınarköy Kırovası Küme Evleri 5010. Sk. )
Kızılüzüm ( Kemalpaşa Kızılüzüm Cd. Kemalpaşa Kızılüzüm Kırovası Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 14:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
KİRAZ'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Yeşildere ( Bayraklı Küme Evleri Keşkek Küme Evleri )
Bahçearası ( Zangallar Küme Evleri Bahçeli Küme Evleri Demirci Haliller Küme Evleri Çamarası Küme Evleri Fatih Küme Evleri Eskiyurt Küme Evleri )
İğdeli ( Araplar Küme Evleri Gizirler Küme Evleri Dibektaşı Küme Evleri Çavusdüzü Küme Evleri İğdeli Küme Evleri Kervan Küme Evleri Osmanlar Küme Evleri )
Doğancılar ( Kocahasanlar Küme Evleri Doğancılar Yolu Doğanca Köprüsü Doğancılar Köyü İç Yolu Denizli Ödemiş Yolu Gürgen Küme Evleri Kayadibi Küme Evleri Ayvazcılar Küme Evleri Değirmenaltı Küme Evleri Kurudere Küme Evleri Doğancı Küme Evleri )
Cevizli ( Cevizli Köyü Bal Yakası Küme Evleri Askerler Küme Evleri Bostan Yeri Küme Evleri DOĞANCI Alimler Küme Evleri Hüseyin Keli Küme Evleri Yamanlar Küme Evleri Bal Yeri Küme Evleri Cevizli Küme Evleri )
Altınoluk ( Altınoluk Köyü Yolu PINARLAR )
Akpınar ( Zeybek Küme Evleri ÇAVUŞDÜZÜ Manastır Küme Evleri Akpınar Küme Evleri Girne Küme Evleri Polat Küme Evleri )
Sarıkaya ( Sarıkaya Küme Evleri Değirmenyanı Küme Evleri )
Ören ( Örenköy Yolu ÖREN Ören Küme Evleri Küçükören Küme Evleri Kavalcılar Küme Evleri Küçük İbrahimler Küme Evleri )
Kibar ( Kibar Küme Evleri OSMANLAR Musullar Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
MENEMEN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: 29 Ekim ( Ova Küme Evleri )
Günerli ( 2011/1. Sk. 2013/1. Sk. 2007. Sk. 2021 SK. 2002. Sk. 2003. Sk. 2009/1. Sk. 9 Eylül Cd. Umut Cd. 2008. Sk. 2009. Sk. 2004. Sk. 2001. Sk. 2022. Sk. 2011 Sk. )
İnönü
85. Yıl Cumhuriyet ( Menemen Yolu Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 15:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti yapılacak mahalleler: Ulus ( Çanakkale Asfaltı Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 7540/1. Sk. 7540. Sk. 7538. Sk. 136. Sk. 100/1. Sk. 100. Sk. )
Cumhuriyet ( 7508/1. Sk. Yenilik Cd. 7512/3. Sk. 7512/2. Sk. 7512/1. Sk. 7512. Sk. 7510/1. Sk. )
Gazi ( 7527. Sk. )
Gazi ( 7505. Sk. 107/5. Sk. 107/3. Sk. 107/2. Sk. 107/1. Sk. 7701. Sk. Koyundere Cami Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. 107/7. Sk. İstiklal Cd. 7700. Sk. 7505/1. Sk. 7521. Sk. )
Cumhuriyet ( 7609/1. Sk. 7527. Sk. )
Kesinti yapılacak saatler: 10:00 - 16:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
ÖDEMİŞ'TE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kesinti yapılacak mahalleler: Artıcak ( Artıcak Yaylası Küme Evleri )
Birgi ( İrimağzı Küme Evleri Umurbey Cd. Çörekbaba Küme Evleri Karataş Küme Evleri )
Ocaklı
Küçükavulcuk ( Büyükavulcuk Yolu Küçükavulcuk Küme Evleri )
Gerçekli ( Topçukuyu Küme Evleri )
Büyükavulcuk ( Büyükavulcuk Küme Evleri )
Kesinti yapılacak saatler: 09:00 - 17:00
Kesinti sebebi: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları