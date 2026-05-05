Çesme’de beton mikseri şarampole yuvarlandı

İZMİR'İN Çeşme ilçesinde virajı alamayarak yoldan çıkan beton mikserinin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Kaza, dün saat 10.20 sıralarında eski İzmir-Çeşme yolu Kutlu Aktaş Barajı mevkiinde meydana geldi. Urla istikametinden Çeşme yönüne seyir halinde olan F.İ.İ. idaresindeki beton mikseri, sürücüsünün virajı alamayıp direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafında bulunan toprak alana savrularak devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü F.İ.İ., itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hafif yaralı olduğu belirlenen sürücü, ambulansla Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.