İGC’den Bademler’de dayanışma buluşması

İZMİR Gazeteciler Cemiyeti, üyeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve baharın enerjisini birlikte paylaşmak amacıyla Urla Bademler Doğal Yaşam Köyü'nde kahvaltı etkinliği düzenledi. Gazeteciler, doğa eşliğinde sohbet ederek mesleki dayanışmayı pekiştirdi. İGC ev sahipliğindeki etkinliğe; İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim Kurulu Üyeleri, İGC üyeleri ve aileleri katıldı. Gappi, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nün önemine dikkat çekerek, "Sizlerle birlikte olmak büyük mutluluk, iyi ki geldiniz" ifadelerini kullandı. Bademler Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Seyfettin Şen ise meslektaşlarını ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu anlamlı buluşma için Türkiye'nin yaşayan ilk kırsal kalkınma örneklerinden biri olan Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni tercih eden İGC'ye çok teşekkür ederim. Kooperatifimizde hem tarımsal üretim yapıyor hem de tarımsal turizme katkı sunuyoruz" dedi.