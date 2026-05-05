İzmir Adliyesi’nde 250 kişilik dev istihdam!

İZMİR'DE iş arayan vatandaşlar için yeni bir kapı aralanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde; kamusal alanların temizlik, bakım ve destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Başvurular 8 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. İşgücü Uyum Programı kapsamında işe alınacak personeller, 1 Haziran 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yaklaşık 7 ay boyunca görev yapacaklar. İzmir ili genelinde ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar başvurularını üç farklı kanaldan gerçekleştirebilecek: İnternet üzerinden, ALO170 iletişim hattını arayarak, ya da en yakın İŞKUR hizmet merkezlerine giderek.