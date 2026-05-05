İzmir Adliyesi’nde 250 kişilik dev istihdam!

METİN BURMALI

İZMİR'DE iş arayan vatandaşlar için yeni bir kapı aralanıyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile İzmir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde; kamusal alanların temizlik, bakım ve destek hizmetlerinde çalıştırılmak üzere toplam 250 kişilik kontenjan ayrıldı. Başvurular 8 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. İşgücü Uyum Programı kapsamında işe alınacak personeller, 1 Haziran 2026 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasında yaklaşık 7 ay boyunca görev yapacaklar. İzmir ili genelinde ikamet eden ve başvuru şartlarını taşıyan vatandaşlar başvurularını üç farklı kanaldan gerçekleştirebilecek: İnternet üzerinden, ALO170 iletişim hattını arayarak, ya da en yakın İŞKUR hizmet merkezlerine giderek.

