İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MAYIS SALI | Gdz Elektrik duyurdu! İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak!

GDZ Elektrik saat verdi. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...
5 Mayıs Salı 2026
BAYINDIR / İZMİR
Hisarlık
13:00 - 16:00
BAYRAKLI / İZMİR
Doğançay
9:30 - 15:30
Cengizhan
9:30 - 15:30
BERGAMA / İZMİR
Akçenger
Tırmanlar
Çobanlar
Dereköy Hacılar
9:30 - 17:00
Yukarıbey Kaplan
9:00 - 15:00
BEYDAĞ / İZMİR
Aktepe
9:15 - 17:15
BORNOVA / İZMİR
Yakaköy
Çiçekli
Karaçam
10:00 - 12:00
Zafer
9:30 - 15:30
Mevlana
9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Çamlık
9:00 - 13:00
ÇEŞME / İZMİR
Cumhuriyet
10:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Cumhuriyet
Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
9:00 - 12:00
FOÇA / İZMİR
Hacıveli
Kazım Dirik
Yenibağarası
10:00 - 14:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Sancaklı
Yamanlar
9:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak Mustafa Kemal Atatürk
10:00 - 13:00
Sinancılar
Yeşilyurt
Halilbeyli
13:00 - 16:00
Ovacık
Bağyurdu 29 Ekim
Sarılar
Sinancılar
Yenikurudere
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Yeşildere
10:00 - 16:00
Şemsiler
Yeniköy
Umurcalı
Suludere
Karaburç
Çömlekçi
Arkacılar
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Çukuraltı
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
İğnedere
Bozalan
Süleymanlı
Kır
Telekler
Turgutlar
Görece
10:00 - 15:00
Yahşelli
İğnedere
Hasanlar
Görece
Değirmendere
Yayla
Süleymanlı
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kayaköy
Yusufdere
9:00 - 17:00
Artıcak
9:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Sığacık
10:00 - 16:00