  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MAYIS SALI | Gdz Elektrik duyurdu! İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 5 MAYIS SALI | Gdz Elektrik duyurdu! İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik olmayacak!

İzmir son dakika haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte 5 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:

GDZ Elektrik saat verdi. İzmir'in 15 ilçesinde saatlerce elektrik kesintisi yaşanacak. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 5 Mayıs İzmir elektrik kesintisi planı...

5 Mayıs Salı 2026

BAYINDIR / İZMİR

Hisarlık

13:00 - 16:00

BAYRAKLI / İZMİR

Doğançay

9:30 - 15:30

Cengizhan

9:30 - 15:30

BERGAMA / İZMİR

Akçenger

Tırmanlar

Çobanlar

Dereköy Hacılar

9:30 - 17:00

Yukarıbey Kaplan

9:00 - 15:00

BEYDAĞ / İZMİR

Aktepe

9:15 - 17:15

BORNOVA / İZMİR

Yakaköy

Çiçekli

Karaçam

10:00 - 12:00

Zafer

9:30 - 15:30

Mevlana

9:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Çamlık

9:00 - 13:00

ÇEŞME / İZMİR

Cumhuriyet

10:00 - 15:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Cumhuriyet

Harmandalı Gazi Mustafa Kemal Atatürk

9:00 - 12:00

FOÇA / İZMİR

Hacıveli

Kazım Dirik

Yenibağarası

10:00 - 14:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Sancaklı

Yamanlar

9:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Ulucak Mustafa Kemal Atatürk

10:00 - 13:00

Sinancılar

Yeşilyurt

Halilbeyli

13:00 - 16:00

Ovacık

Bağyurdu 29 Ekim

Sarılar

Sinancılar

Yenikurudere

9:00 - 15:00

KİRAZ / İZMİR

Yeşildere

10:00 - 16:00

Şemsiler

Yeniköy

Umurcalı

Suludere

Karaburç

Çömlekçi

Arkacılar

9:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Çukuraltı

10:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

İğnedere

Bozalan

Süleymanlı

Kır

Telekler

Turgutlar

Görece

10:00 - 15:00

Yahşelli

İğnedere

Hasanlar

Görece

Değirmendere

Yayla

Süleymanlı

9:00 - 15:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

Yusufdere

9:00 - 17:00

Artıcak

9:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Sığacık

10:00 - 16:00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA