İzmir’de Birinci Balkan Dostluk Koşusu düzenlendi

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, İzmir'de ilk kez düzenlenen Balkan Dostluk Koşusu'nun startını verdi. Bine yakın sporcunun katılımıyla coşkulu bir şekilde tamamlanan yarışın sonunda Bursalı Aksoy ile Kosova Gençlik ve Spor Bakanı Blerim Gashani, Kosova Rumeli Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Uğur Şengöz dostluk halayı çekti. Kosova Rumeli Kültür Sanat ve Turizm Derneği, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Ata Yahşi Spor Kulübü'nün düzenlediği 1. Balkan Dostluk Koşusu, yağmur ve soğuğa rağmen büyük ilgi gördü. Yaklaşık bin kişinin katıldığı 10 kilometrelik yarışın startı için Gündoğdu Meydanı'ndan program düzenlendi.

'EN BÜYÜK ZENGİNLİĞİMİZ'

TÖRENDE konuşan Aksoy, Balkan göçmeni bir ailenin ferdi olarak ayrı bir heyecan yaşadığını belirterek, "Bu koşunun her adımında atalarımızın ayak izlerini, her nefesinde Rumeli'nin o vakur rüzgarını hissediyorum. Bizler; yüreği Balkanlar'da atan, kökü orada ama dalları İzmir'de çiçek açan büyük bir çınarın parçalarıyız. Balkanlar bizim için sadece harita üzerinde bir bölge değil; mutfağımızdaki lezzet, dilimizdeki türkü, düğünümüzdeki halaydır. Biz İzmir'de sadece Ege'nin zeybeğini değil, Balkanlar'ın sevdasını da yaşatıyoruz. Ortak kültürümüz, bizi birbirimize kopmaz halatlarla bağlayan en büyük zenginliğimizdir" ifadelerini kullandı. 10 kilometrelik parkuru başarıyla tamamlayan sporculara ödülleri verilirken kadınlarda Özlem Özgün birinci, Gülsen Çerçi ikinci ve Özlem Işık üçüncü oldu. Erkeklerde ise Mert Derin birinci Mertcan Koşar ikinci ve Enes Kurt üçüncü olarak yarışı tamamladı. Yarışmada ayrıca yaş kategorilerinde de dereceye girenlere ödüllendirildi.