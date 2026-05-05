İzmir’de kanser teşhisi konulan hastaya bağırsağından mesane yapıldı

İZMİR'DE kanser teşhisi konulduktan sonra idrar torbası alınan 61 yaşındaki Emine Fatma Dikçi, ince bağırsağından temin edilen 50 santimetrelik parçanın mesane haline getirilmesiyle sağlığına kavuştu. Dikçi, İzmir Şehir Hastanesi Üroloji Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. İbrahim Halil Bozkurt'a başvurdu. Bozkurt, tetkiklerde Dikçi'nin yapay mesane ameliyatı olmasının uygun olduğuna karar verdi. Dikçi'ye bir ay önce gerçekleştirilen 3 saatlik ameliyatla, ince bağırsağından alınan 50 santimetrelik parça mesane haline getirilerek yerleştirildi. Bozkurt, İzmir Şehir Hastanesinin bu ameliyatın yapılabildiği önemli merkezlerden biri olduğunu anlattı.