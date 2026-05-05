İzmir'de SİT alanında söküm yasak!

İ zmir'in doğa harikası bölgelerinden Urla Demircili Koyu'nda aylardır tartışma konusu olan Gökbey Gemisi krizi çözülüyor. Çevreciler ve bölge halkının ayağa kalktığı "izinsiz söküm" iddialarının ardından devreye giren bakanlık, geminin akıbetini netleştirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Urla Belediyesi'ne gönderilen resmi yazıyla, bölgenin koruma statüsüne dikkat çekildi. Yazıda, doğal yapının zarar görmemesi için geminin mevcut konumunda parçalanmasının imkansız olduğu ve bir an önce bölgeden uzaklaştırılması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞ RAHAT NEFES ALDI

Üzerindeki hukuki engellerin kalkmasının ardından dev geminin römorkörlerle Aliağa'daki lisanslı gemi söküm tesislerine götürüleceği öğrenildi. Karar, bir süredir gemi ile ilgili tepkilerini dile getiren bölge halkının rahat bir nefes almasını sağladı.