İzmir’de yeni haftada sıcaklıklar aniden yükselecek!

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İzmir'de bu hafta sıcaklıklar kademeli olarak artıyor. Pazartesi günü rüzgarlı bir hava ile 17 derece ölçülen sıcaklıklar, hafta sonuna doğru 11 derece birden yükselerek 28 dereye kadar çıkacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son verilere göre İzmir'de sıcaklıklar kademeli olarak yükselecek, bahar havası etkili olacak. Bugünden (05 Mayıs Salı) itibaren rüzgarlı hava yerini az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Salı günü en düşük 9 derece olan sıcaklıklar gün içerisinde 21 dereceye kadar tırmanacak. 06 Mayıs Çarşamba günü ise ısınma trendi devam ederek termometrelerin en düşük 10 derece, en yüksek 24 dereceyi göstermesi bekleniyor. Haftanın son iki gününde ise İzmir'de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağı öngörülüyor. 07 Mayıs Perşembe günü az bulutlu hava eşliğinde en yüksek sıcaklık 28 dereceye ulaşırken, 08 Mayıs Cuma günü de bu seviye korunacak. Cuma günü gece saatlerinde sıcaklığın 13 derece, gün içinde ise 28 derece olması tahmin ediliyor. İzmirlileri, hafta başına kıyasla sıcaklıkların yaklaşık 11 derece artacağı, güneşli ve sıcak bir kapanış bekliyor.