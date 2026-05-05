İzmir'deki meslek fabrikası kütüphaneye dönüşüyor! Tahliyede yeni gelişme...

İZMİR'İN tarihi yapılarından biri olan eski Meslek Fabrikası binasının mülkiyet ve kullanım süreciyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesine geçen tarihi bina, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na devredildi.
Yapılan planlamalar doğrultusunda, binanın şehre modern bir "Kütüphane" olarak kazandırılması için çalışmaların başlatılması talimatı verildiği öğrenildi.
TAHLİYE TAMAMLANDI
İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kullanılan Meslek Fabrikası, Egemenlik Evi ve eski gasilhane binasının bulunduğu alanlar, vakıf senedindeki kayıtlar gerekçe gösterilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından devralınmıştı.
Ekim 2025'te başlayan hukuki ve idari süreçte, Konak Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü binanın tahliyesini talep etmiş, İzmir Büyükşehir Belediyesi ise konuyu yargıya taşıyarak yürütmenin durdurulması talebinde bulunmuştu. İzmir 5. İdare Mahkemesi'nde görülen davada, başlangıçta verilen yürütmeyi durdurma kararlarının ardından, idarenin savunmaları ve belgeler ışığında yapılan incelemeler sonucunda tahliyenin önü açıldı.
Güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen tahliye süreci ve bölgedeki siyasi hareketliliğin ardından bina tamamen Vakıflar Genel Müdürlüğü tasarrufuna geçti. Binanın mülkiyet tartışmalarının yargıya taşınması sonrası, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl yönetimi bina önünde 12 gün boyunca nöbet tutmuştu.