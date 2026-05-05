Haberler İzmir İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi saat kaça kadar sürecek? | Karşıyaka, Menemen, Karaburun... 5 MAYIS SALI

Son dakika İzmir haberleri... İZSU Genel Müdürlüğü, 5 Mayıs Salı günü yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı. Resmi sitede kesinti yapılan ilçeler ve kesintisi süreleri açıklandı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de su kesintileri yaşanacak ilçeler hangisi? İzmir'de su kesintisi ne zaman bitecek? İşte detaylar...

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) yaşanacak su kesintileri için İzmirlileri uyardı.

Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 5 Mayıs Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...

KARŞIYAKA'DA SU KESİNTİSİ

Karşıyaka'nın Bahçelievler, Bahriye Üçok mahallelerinde saat 07:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABURUN'DA SU KESİNTİSİ

Karaburun'un Mordoğan mahallesinde saat 08:46 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN'DE SU KESİNTİSİ

Menemen'in Ayvacık mahallesinde saat 08:54 ile 11:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

Menemen'in Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, Ulus mahallelerinde saat 09:33 ile 12:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KINIK'TA SU KESİNTİSİ

Kınık'ın Fatih ve Türkcedit mahallelerinde saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

