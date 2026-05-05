İZSU açıkladı: İzmir'de su kesintisi saat kaça kadar sürecek? | Karşıyaka, Menemen, Karaburun... 5 MAYIS SALI

Resmi siteden yapılan açıklamada su kesintisi yaşanacak ilçeler ve kesinti süreleri görülebiliyor. Peki, 5 Mayıs Salı günü İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte ayrıntılar...
KARŞIYAKA'DA SU KESİNTİSİ
Karşıyaka'nın Bahçelievler, Bahriye Üçok mahallelerinde saat 07:50 ile 09:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN'DA SU KESİNTİSİ
Karaburun'un Mordoğan mahallesinde saat 08:46 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN'DE SU KESİNTİSİ
Menemen'in Ayvacık mahallesinde saat 08:54 ile 11:55 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
Menemen'in Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk, Ulus mahallelerinde saat 09:33 ile 12:33 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK'TA SU KESİNTİSİ
Kınık'ın Fatih ve Türkcedit mahallelerinde saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.