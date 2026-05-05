Motosikletle zehir sevkiyatı yapan şüpheliler yakalandı

İZMİR'İN Karabağlar ilçesinde motosikletle uyuşturucu sevkiyatı yaparken polis ekiplerinden kaçmaya çalışan 3 şüpheli, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Operasyonda 1 kilo 705 gram esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında belirlenen şüphelileri takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya çalışan A.D. (28), H.Ş. (24) ve Ş.A. (26), yaşanan kovalamacanın ardından durdurularak yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.