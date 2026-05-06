İzmir su kesintisi 6 Mayıs Çarşamba | İzmir'de sular ne zaman gelecek?

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintisi yaşanacak? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İZSU ilçe ilçe bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 6 Mayıs Çarşamba İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
KARŞIYAKA, CUMHURİYET 06.05.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ, ATATÜRK, EVKA-2, EVKA-6 06.05.2026 saat 09:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 5 saat su kesintisi olacaktır.
Su kesintilerinde gelişme oldukça sayfa yenilenecektir.