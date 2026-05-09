İZMİR SU KESİNTİSİ 9 MAYIS | İZSU DUYURDU! İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Son dakika İzmir haberleri... İZSU, bugün İzmir genelinde planlı su kesintilerine ilişkin duyuru yaptı. Vatandaşlar ise "Sular ne zaman gelecek?" ve "Hangi bölgelerde kesinti var?" sorularına yanıt arıyor.
9 Mayıs Cumartesi günü uygulanacak kesintiler kapsamında İzmir'in farklı ilçelerinde belirli saat aralıklarında su verilemeyecek. Kesintilere ilişkin ayrıntılı program ve suyun yeniden verileceği saatler İZSU tarafından paylaşıldı. İşte 9 Mayıs Cumaertesi İzmir su kesintisi detayları...
FOÇA - YENİBAĞARASI 09.05.2026 saat 09:22 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK - ANADOLU, HUZUR, TRAKYA, ZEYBEK 09.05.2026 saat 08:03 ile 10:03 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
AKIN SİMAV, ALTINTAŞ, BARBAROS, ÇAHABEY, FATİH, GÜNGÖR, KEMAL REİS, KILIÇ REİS, MECİDİYE, MİTHATPAŞA, MURAT REİS, PİRİ REİS, TURGUT REİS, YEŞİLTEPE 09.05.2026 saat 05:40 ile 09:40 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR - CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, TURABİYE 09.05.2026 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
URLA - KALABAK 09.05.2026 saat 07:47 ile 10:47 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.