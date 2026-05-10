AK Partili Saygılı: İzmir’e 130 milyar kaynak aktarıldı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın "hükümetin İzmir'e yatırım yapmadığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, Cemil Tugay'ın İzmir'de ortaya koyduğu iletişim tarzının sadece talihsiz değil, aynı zamanda siyasi nezaket sınırlarını zorlayan bir yaklaşım olduğunu belirtti. Saygılı, "2025 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesine 70 milyar, ilçe belediyelerine ise yaklaşık 60 milyar lira olmak üzere toplamda 130 milyar lira kaynak aktarılmıştır. Yani belediye bütçelerinin yaklaşık yüzde 95'i merkezi idare tarafından sağlanmaktadır" dedi.