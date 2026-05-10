Ege’nin incisinden 8 milyon dal çiçek gönderildi

TÜRKİYE'NİN kesme çiçek üretim merkezlerinden İzmir'de, Anneler Günü dolayısıyla yaklaşık 8 milyon dal çiçek Türkiye'nin farklı kentlerine gönderildi. Özel günlerde artan taleple hareketlenen sektörde, üretimin önemli kısmı İzmir'den karşılanıyor. Kentte yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda üretim gerçekleştirilirken, başta gül, karanfil, krizantem gibi yaklaşık 25 çeşit kesme çiçek yetiştiriliyor. Normal dönemde günlük yaklaşık 500 bin dal çiçeğin satıldığı mezatta, Anneler Günü öncesinde satış miktarı yaklaşık 3 katına çıktı.