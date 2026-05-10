Esnafın ahi vefası

İZMİR Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB)'nin 27. Olağan Genel Kurulu, geçmişten gelen güzel hasletlerin hatırlatıldığı anlara sahne oldu. İzmir Birliği'nin kurucu başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) eski Genel Başkanlarından olan Cemal Tercan, esnafın büyük gününde unutulmadı. İESOB'nin faaliyetlerinin aktarıldığı sinevizyon filmi, geçtiğimiz aylarda yaşamını yitiren Cemal Tercan'ın anılmasıyla başladı. Genel kurulun ilerleyen saatlerinde Cemal Tercan'ın oğlu Bülent Tercan sahneye gelerek İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya sürpriz bir jest yaptı. Bülent Tercan, İESOB Başkanı Yalçın Ata'ya Cemal Tercan'a gösterdiği Ahi Vefası'ndan dolayı ailesi adına bir plaket takdim etti.

ATA'YA SÜRPRİZ

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın konuşmasında Cemal Tercan'ı da anması üzerine, kongrenin divan başkanı İESOB Danışmanı Mustafa Ak sahneye Bülent Tercan ile İESOB Başkanı Yalçın Ata'yı davet etti. Ata ve Kaya'nın arasında genel kurula hitap eden Bülent Tercan, Yalçın Ata ve ekibinin, göreve geldikleri ilk günden itibaren duayen başkan Cemal Tercan'a vefa ve saygıda kusur etmediklerine dikkat çekti. Konuşurken duygulu anlar yaşayan Bülent Tercan, "Cemal Tercan Türk esnaf sanatkar teşkilatlarına iz bırakmış, duayen bir başkan idi. Ne mutlu ki ömrünün son döneminde Yalçın Ata'nın İESOB Başkanı seçilmesini ve kendisi için yaptıklarını gördü. Yalçın başkan ilk iş olarak İESOB Toplantı Salonu'nu yenileyerek adını 'Cemal Tercan Toplantı Salonu' olarak değiştirmişti. Babam Cemal Tercan'ı her zaman arayıp sordu. Rahatsızlığında hastaneye ilk gelen ziyaretçilerin arasındaydı. Bugün de İzmir Esnafının mutlu gününde filmde babamı andılar. Tercan ailesi olarak kendisine müteşekkiriz. Duygularımızı sözlerle ifade edemedik. Bu şükran plaketi ile bu anı ölümsüzleştirmek istedik" diye konuştu.

PLAKET DUYGULANDIRDI

BÜLENT Tercan'ın Yalçın Ata'ya sunduğu plakette şu cümlelere yer verildi: "Sayın Yalçın Ata, Türk esnaf sanatkarının duayeni babamız Cemal Tercan'a gösterdiğiniz saygı ve ahi vefasından dolayı şükranlarımızı sunar, başarılarınızın devamını dileriz... Tezcan Ailesi..."