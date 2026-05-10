Gdz’den iş güvenliğinde yeni farkındalık yaklaşımı

ADM ve Gdz, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında 5 ilde hayata geçirdiği tiyatro çalışması ve 'Evde Bekleyenlerin Var' isimli kısa filmle, iş güvenliğini sahadan topluma taşıyan yeni farkındalık modelini ortaya koydu. Adm ve Gdz, İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında yürüttüğü çalışmalarla iş sağlığı ve güvenliğini kurum içi uygulama alanının bir adım ötesine taşıdı.

GENİŞ KİTLELER

AYDEM çatısı altında elektrik dağıtım hizmeti veren Adm ve Gdz, sahada yürüttüğü uygulamaları tiyatro ve video gibi farklı anlatım araçlarıyla destekleyerek iş güvenliğini hem çalışanlar hem de kamuoyu nezdinde daha görünür ve etkili bir başlık haline getirmeyi hedefliyor. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası kapsamında hayata geçirilen 'Önce Yaşam Güvenliği, Önce Sen' temalı tiyatro oyunu, Tiyatral Çözümler ekibi tarafından sahnelendi. Tiyatro çalışmasına paralel olarak hazırlanan 'Evde Bekleyenlerin Var' isimli kısa film ise iş sağlığı ve güvenliği farkındalığını daha geniş kitlelere taşımayı hedefliyor. Film, bir çalışanın evinden başlayıp sahada devam eden gününü anlatırken, iş güvenliğinin yalnızca teknik bir zorunluluk değil, doğrudan hayatla ilgili bir sorumluluk olduğunu vurguluyor.