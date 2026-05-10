İzmir’de dokunan halılar sarayları süslüyor

İZMİR'DE geleneksel yöntemler ve doğal kök boyalar kullanılarak büyük bir el işçiliğiyle üretilen asırlık motifli halılar, sınırları aşarak dünya çapında büyük bir değer görüyor. Büyük bir titizlikle dokunan bu özel eserler, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Çankaya Köşkü başta olmak üzere Avrupa'daki devlet başkanlarının saraylarını ve tarihi binaları süslüyor. Üretim sürecinde, Konya Karapınar'da bulunan ağıllardan elde edilen koyun yünleri ile sağlamlık ve parlaklık katması amacıyla Ankara keçisi yünleri harmanlanıyor. İşletme sahibi Osman Can, "7-8 yaşlarıma geldiğimde en iyi arkadaşım halılardı. Halı yapımında tamamen doğal boyalarla boyama aşamasına geçiyoruz" ifadelerini kullandı.