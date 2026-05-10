İzmir'de kaliteli turizmle Çeşme kazanacak!

İzmir Çeşme, tatil destinasyonlarının başında geliyor. Her sene milyonlarca yerli ve yabancı turist ağırlayan Çeşme, bu yıl da sezona hazır.
İzmir Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, bölgenin sahip olduğu doğal ve kültürel değerlerle Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirterek, turizmin yalnızca yaz aylarına sıkışmasının ilçenin en temel sorunlarından biri olduğunu söyledi.
Maraşlı, artan rekabet ve değişen turizm anlayışıyla birlikte ilçenin zaman içinde yalnızca yaz sezonuna bağlı bir yapıya dönüştüğünü dile getirdi.
'CANLI BİR SEZONA SAHİP'
Turizmin Çeşme ekonomisindeki belirleyici rolüne dikkat çeken Mehmet Maraşlı, "Yüzde 95'i turizme bağlı bir kentten bahsediyoruz. Ancak bugün turizm dediğimizde yalnızca iki aylık bir dönem akla geliyor.
Bu ne işletmeciler için ne ilçe ekonomisi için ne de ülke turizmi için sürdürülebilir bir yapı" dedi. "12 ay turizm" söylemini gerçekçi bulmadığını ifade eden Maraşlı, Çeşme'nin 8-9 ay boyunca canlı bir turizm sezonuna sahip olabilecek potansiyeli bulunduğunu belirtti.