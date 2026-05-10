Otobüs şoförü doğum sonrasında direksiyona dönecek

İZMİR ESHOT Genel Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yaparken hamilelik süreci nedeniyle geçici olarak hareket memurluğuna geçen Saide Şirin Kurtkafa, hem bebeğini kucağına alacağı günü hem de yeniden direksiyon başına dönmeyi heyecanla bekliyor. Kurtkafa, "Döndüğümde şoförlüğe devam edeceğim. Bu benim en büyük hayalimdi. 3. yılımı doldurmak üzereyim, çok mutluyum. İnşallah kazasız belasız yeniden dönerim" dedi. Kadın şoför olmanın hep hayali olduğunu dile getiren Kurtkafa, "7'nci ayıma kadar direksiyondaydım. Yolcu güvenliğini de düşünerek böyle bir talepte bulundum. Kurumumuz da destek verdi. Hem bir anne adayı olarak hem de çalışan bir kadın olarak çalışarak bu süreci tamamlamak onur verici. Anneliğin yükü, meşakkati şimdiden belli" ifadelerini kullandı.