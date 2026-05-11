Bornova Belediyesi ile halk arasında imar gerginligi

İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Kazımdirik Mahallesi sakinleri, belediye tarafından hazırlanan yeni imar planı revizyonuna yüksek kesinti oranları ve mülkiyet haklarının korunmadığı gerekçesiyle tepki gösterdi. Bölgenin ticari alana dönüştürülerek 'rant' sağlandığını iddia eden mahalleli, 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde 'şeftali bahçesi' olarak gösterildiğini savunarak hukuk mücadelesi başlatacaklarını duyurdu.

'TEHDİT EDİLİYORUZ'

Bornova ilçesi Kazımdirik (eski adıyla Karacaoğlan) Mahallesi sakinleri, 6188 ve 6189 sokak mevkii için hazırlanan yeni imar planı revizyonuna karşı bir araya gelerek duruma tepki gösterdi. Yaklaşık 40 yıldır aynı bölgede ikamet ettiklerini belirten vatandaşlar, yeni planla birlikte mülkiyet haklarının ellerinden alınmak istendiğini ve bölgenin müteahhitlere 'peşkeş çekildiğini' söyledi. Mahalle sakinleri "Evlerimiz kağıt üzerinde bahçe yapıldı. Müteahhitler aracılığıyla tehdit ediliyoruz. Burada çok büyük bir rant var. Biz Bornova Forum, Ege Üniversitesi ve Bornova merkeze çok yakınız. Burada yol çalışması adı altındaki durumun yolla hiçbir alakası yok. Direkt buralar yıkılıp, yol genişletilip ticaret merkezine çevrilmek isteniyor" dedi. Öte yandan mahalle sakinlerinden İlayda Aygündüz ise "Burada 3-4 katlı evlerde yaşayan 10-15 kişi, 50 metrekarelik 1+1 evlere sığdırılmak isteniyor. Revizyon çalışması yapabilmek için vasfı değiştirilip evlerimiz 'Şeftali Bahçesi' olarak gösterildi. Burada nerede şeftali bahçesi var?" diyerek tepki gösterdi.